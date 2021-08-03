美突破性感染機率揭曉！70%成人打疫苗　單日確診繼續飆超越去年

▲美國達成70%成年人接種疫苗的目標。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國2日達成70%成人接種疫苗的目標，依據官方、民間公布的最新數據，突破性感染個案數不到1%，且在完全接種者當中，高達99.99%的人躲過染疫住院或死亡的命運。然而，全美現階段7天平均單日確診數在30日來到7萬多人，超越去年夏天沒疫苗可用的高峰期，且佛州等地更因Delta病毒肆虐，住院數來到歷史新高。

綜合CNN、路透報導，依據美國疾病管制與預防中心（CDC）統計數據，在完全接種疫苗者之中，因突破性感染住院的人不到0.004%，死於突破性感染的人低於0.001%，而74%突破性感染個案為65歲以上長者。分析指，這凸顯出全國各地衛生專家過去數個月以來所強調的重點，也就是新冠疫苗在預防染疫後重症及死亡方面有效，是全美疫情減緩的最佳方法。

▲在完全接種疫苗者之中，因突破性感染住院的人不到0.004%。（圖／路透，下同）

另據美國非營利組織凱撒家庭基金會（Kaiser Family Foundation）的一份研究，突破性感染個案實屬罕見，翻開現已公開的各州數據，突破性感染比例不到1%。此外，在全美大多數的州，高達98%以上的染疫者沒打疫苗。

儘管美國現已達成總統拜登喊出的70%成年人接種疫苗的目標，但全美7天平均單日確診數在30日來到達7萬2790例，超過去年夏天疫情高峰的單日6萬8700例，且當時還沒有疫苗可用。

令人關注的是，受到Delta變異株蔓延影響，佛州、路易斯安那州的染疫住院已達到或是已接近歷史新高。截至1日，佛州已有1萬多人染疫住院，創下該州紀錄，而路易斯安那州也即將突破歷史新高。

「這會是這場大流行當中最黑暗的日子」，路易斯安那州醫師歐尼爾（Catherine O'Neal）坦言，因醫療機構已沒有能力為染疫者提供足夠的照護，許多護士因染疫離開工作崗位，該州相關工作者短缺6000人，敦促民眾要去打疫苗。

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