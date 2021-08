挪威跨欄天才破世界紀錄　撕衣露胸超激動！「浮誇摘金片」網瘋傳

The moment you realize Kevin Young’s 1992 OR and pre-July 1, 2021 WR time of 46.78 finishes FOURTH in this race!! MIND BOGGLING!!

Karsten Warholm 45.94

Rai Benjamin 46.17

Dos Santos 46.72

Kevin Young 46.78#Tokyo2020 #Olympics #Athletics #400mHurdles #BestRaceEver pic.twitter.com/C2TJLoScLC