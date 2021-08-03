東大研究證實：Delta變種更容易「引發症狀」！

▲東大研究證實，Delta病毒致病性更高。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者王佩翊／編譯

新冠病毒Delta變種病毒株肆虐，日本東京大學醫學研究團隊發表研究報告證實，Delta病毒相較現有的病毒更容易使感染者引發症狀。

根據《日本放送協會》報導，由日本東京大學醫科學研究所的副教佐藤佳所帶領的團隊日前在網路上發表了最新文章。文章中提到，研究小組從Delta變種病毒的多個基因變異株，人工製造了攜帶「P681R」變異的病毒，並讓病毒感染培養細胞，來研究其中的反應。

在被新冠病毒感染後，周遭的細胞會發生分解，隨後又融合為塊狀，稱為合胞體。研究顯示，感染Delta變種病毒合胞體會比感染現有新冠病毒的合胞體平均大2.7倍。

不僅如此，研究還證實，感染了Delta變種病毒的倉鼠在染疫後一周的體重會比感染原有新冠病毒的還要少4.7%到6.9%。研究團隊表示，一旦產生越多越大的合胞體，引發症狀的機率就越大，也就是說Delta變種相較原始的新冠病毒而言，更容易引發症狀，致病率更高。

佐藤承諾，該研究團隊將會持續努力尋找新變種病毒特點，期許能儘快找到Delta變種病毒的特性。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

吸濕排汗乾爽舒適，PUMA夏季機能服超值組（1組7件）特價2980元