上解剖課驚見「朋友大體」！醫學生崩潰摀臉逃課　親曝血腥死亡真相

▲奈及利亞一名醫學生在求學解剖課時，驚見桌上躺的是朋友的屍體。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

美國去年爆發「佛洛伊德之死」，顯示出該國長期以來存在的警方執法過當與種族差異等問題。不過近日奈及利亞一名26歲的醫學生埃格比（Enya Egbe）回憶，表示7年前在大學實驗室上解剖課時，竟然在桌上親眼目睹朋友的屍體，且身上還佈滿彈痕，令他當場淚崩逃課。

根據《BBC》報導，埃格比7年前就讀奈及利亞卡拉巴爾大學的醫學院，在某個周四下午，他和同學們圍坐在3張桌子旁，每張桌上則擺著大體。豈料經過數分鐘後，埃格比掀開白布時卻失聲驚呼，因為桌上躺著的大體竟是他結識7年、不久前消失無蹤的好友狄凡（Divine）。

埃格比受訪時表示，「我和狄凡以前經常去酒吧，我在他屍體的左胸上看到2道彈孔。」

另一名女同學艾娜（Oyifo Ana）則回憶，當看到解剖桌上躺著都是熟識的臉孔，她和其他同學們跟在埃格比身後，慌忙且帶著崩潰的神情逃出教室，「我們學校解剖課使用的屍體大部分都可以看到彈痕，我意識到這些死者極可能不是真正的罪犯。」

艾娜回憶，某日清晨他在醫學院外看到一輛警車，車上載著血淋淋的屍體，準備送往學校旁的停屍間。

埃格比事後向狄凡的家屬發送訊息，表示在學校解剖課看到疑似狄凡的遺體。事實證明，狄凡生前曾和3名朋友在晚間外出，然而在回家路上卻慘遭警方逮捕，儘管家屬事後聯繫3間不同的警局，卻一無所獲，最後才在卡拉巴爾大學發現狄凡的屍體。

報導指出，該起案例突顯出奈及利亞長期以來存在的警方暴力執法問題，以及政府未向家屬通報便將屍體隨意交給醫療教學院所使用的法律爭議。

據悉，埃格比事後心裡長期存在陰影，常幻想狄凡站在解剖室門外的場景，為此還休學數周、比同學晚1年畢業，最後才順利在某醫院實驗室求職成功。另外，殺害狄凡的警察則遭該國當局解雇。

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