日本小隻馬「體操女王」撞臉蔡依林　村上茉愛奪銅！破57年來紀錄

▲東京奧運女子自由體操項目的銅牌得主村上茉愛，笑容神似台灣天后蔡依林。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

東奧體操女子自由體操項目2日進行決賽，最終由日本選手村上茉愛奪得金牌，成為自1964年的上屆東京奧運以來，日本女子體操的睽違57年來首面獎牌，也讓村上茉愛成為新一代的「日本體操女王」，而值得一提的是，身高148公分的村上茉愛雖然嬌小可愛，做起動作卻充滿力量，還意外撞臉台灣天后蔡依林。

日本NHK報導，今年24歲的村上茉愛出身神奈川縣，從3歲就開始練體操，在這次東奧女子自由體操的預賽後以第8名晉級，決賽演出時，登場之初她就做出後空翻2周加轉體2周的H難度動作，驚豔全場，之後的招式也沒有太大失誤地執行完成，最終以14.166分奪下銅牌，與金牌得主美國選手嘉莉（Jade Carey）的14.366分，只差0.2分的些微差距。

報導指出，村上茉愛上周在女子體操個人全能決賽拿到第5名，雖未能奪牌，但也已經刷新日本歷史最高的佳績，而2日在自由體操項目奪下的銅牌，更是日本女子體操時隔57年再次獲得的第一面獎牌，這讓她瞬間爆紅，成為日本新一代的體操女王。值得一提的是，村上茉愛笑容神似天后蔡依林，連日本網友也在推特道賀，「笑容很可愛」、「完美的演出，令人印象深刻」、「恭喜奪牌！」

事實上，村上茉愛27日出戰女子團體決賽時，在高低槓脫離洞作時右肘受傷，賽後她更表示，「這比她預想的還要痛」。而且她在2019年也曾因為腰傷讓出了參加大賽的名額。村上茉愛說，「堅持一分鐘就結束了，這麼想的話，一點都不會覺得辛苦。練體操之後，哭的次數要比笑的次數來得更多，但能夠堅持到現在，也獲得成績，非常欣慰。」

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