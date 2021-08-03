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荷蘭跑將超狂！早上1500m預賽摔倒逆轉　晚上5000m決賽輕鬆摘金

▲▼荷蘭賽跑女將哈桑（Sifan Hassan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲荷蘭賽跑女將哈桑（Sifan Hassan）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

荷蘭賽跑女將哈桑（Sifan Hassan）在本屆奧運破天荒報名3項賽事，儘管2日上午在1500公尺預賽不慎摔倒，但仍舊從最後一名急起直追衝到第一成功晉級。她接著又在同日晚間女子5000公尺決賽中，以14分36秒79的成績輕鬆摘金。

哈桑2日上午參加1500公尺預賽，結果在最後一圈摔倒，直接落到最後一名，但她卻站起來急起直追，最終以小組預賽第一名晉級決賽。事實上，若是在預賽發生此種意外，哈桑可以要求再參與下一小組的預賽，但她卻說，「相信我，我有想過這麼做，但我告訴自己，我不想後悔，我不想要任何藉口。」

▲▼荷蘭賽跑女將哈桑（Sifan Hassan）。（圖／路透）

▲哈桑奪下5000公尺金牌。（圖／路透）

儘管成功晉級1500公尺決賽，但因為跌倒影響生理和心理狀態，讓她一度認為，自己在同天晚上舉行的5000公尺決賽中無法奪金，「5000公尺是個非常強烈的項目，摔倒後我真的非常累且渾身疼痛，我一直告訴自己沒機會贏了，只要完成比賽就好。」

▲▼女子１５００公尺荷蘭選手Sifan Hassan。（圖／路透社）

▲哈桑（橘色選手衣）在1500公尺預賽中摔倒後逆轉搶下第一。（圖／路透社）

沒想到哈桑在強敵環伺之下，最終仍以14分36秒79的成績摘下5000公尺金牌，儘管成績沒破任何紀錄，但她在最後一圈的配速仍輕鬆將對手拋之在後。

哈桑在本屆奧運共報名了1500公尺、5000公尺以及1萬公尺長跑賽事，且這三項賽事包含預賽在內，短短8天就要進行6回合賽事，總路程長達約24公里。因為她在里約奧運時，參加的800公尺項目在預賽就被淘汰，1500公尺僅排名第5，所以她決定跟隨自己的心，在奧運前1個月才決定一口氣報名三項賽事。

在她奪下第一面金牌後，接下來會在4日參加1500公尺準決賽，若晉級將在6日參加1500公尺決賽，並在7日參加1萬公尺長跑決賽。如果哈桑三個項目全部完賽，甚至奪牌，將會是奧運史上最偉大的壯舉之一。

►最後1圈摔倒！　奧運荷蘭女將「一路超車11人」驚天逆轉奪第一

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