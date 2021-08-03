奧運首位跨性別舉重選手淘汰！　她手比愛心不遺憾：謝謝給我愛

▲紐西蘭首位跨性別舉重選手哈伯德（Laurel Hubbard）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

紐西蘭的舉重選手哈伯德（Laurel Hubbard）是首位站上奧運舞台的跨性別選手，儘管賽前爭議不斷，但她仍扛住壓力參加女子舉重87公斤以上級賽事，最終3次試舉失敗，奧運之旅也畫下句點。哈伯德賽後表示，面對參賽以來的爭議，感謝奧委會極大的支持，「也謝謝紐西蘭的支持者，他們給了我許多愛與鼓勵。」

根據《衛報》報導，現年43歲的哈伯德在比賽中，在抓舉階段試舉120公斤1次、125公斤2次都失敗，這也讓她的奧運之旅在此畫下句點，她下台前還不忘微笑用手指畫出愛心。哈伯德賽後向媒體表示，面對參賽以來的爭議，她非常感謝在這段期間紐西蘭奧委會、日本奧運組委會和國際奧會（IOC）的支持。

▲▼哈伯德抓舉三次失敗無緣奪牌。（圖／達志影像／美聯社）



哈伯德在1998年曾以男性身分參與過舉重比賽，直到30多歲才動了變性手術，但自從國際奧會批准她參加東奧以來，就一直處於批評或聲援的激烈輿論中。批評者認為，她還是擁有男性身材的先天優勢，而目前國際奧會的方針，是要求跨性別運動員在第一場賽事之前12個月內須維持低程度的睪固酮數值。

哈伯德表示，「他們（國際奧會）重申了對奧林匹克精神原則的承諾，我認為他們已經證明了，運動是全世界所有人都能做的事情，它是包容的、可被接受的，我認為這非常棒。」她也坦言，並非不知道參賽所引發的爭議，「但他們真的太棒了，他們真的幫了我大忙，我很感激他們所有人。」

Male to female trans weightlifter Laurel Hubbard, 43, is out of the Tokyo Olympics after failing on her third lift attempt. pic.twitter.com/XOEo606jcU — Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 2, 2021

哈伯德也接著感謝媒體對她的關注，「我知道從體育的標準來看，我並沒有達到我給自己設定的標準，也沒有達到國家對我的期待，但我非常感謝紐西蘭的支持者們，他們給了我許多愛與鼓勵。」

在女子舉重87公斤以上級賽事中，最終由中國選手李雯雯以抓舉140公斤、挺舉180公斤，總和320公斤奪冠，甚至同時打破三項世界紀錄；亞軍則是英國選手坎貝爾（Emily Campbell），成績為總和283公斤；美國選手羅伯絲（Sarah Robles）則以總和283公斤摘銅。

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