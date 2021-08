奧運首位跨性別舉重選手淘汰！　她手比愛心不遺憾：謝謝給我愛

▲紐西蘭首位跨性別舉重選手哈伯德(Laurel Hubbard)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

紐西蘭的舉重選手哈伯德(Laurel Hubbard)是首位站上奧運舞台的跨性別選手,儘管賽前爭議不斷,但她仍扛住壓力參加女子舉重87公斤以上級賽事,最終3次試舉失敗,奧運之旅也畫下句點。哈伯德賽後表示,面對參賽以來的爭議,感謝奧委會極大的支持,「也謝謝紐西蘭的支持者,他們給了我許多愛與鼓勵。」

根據《衛報》報導,現年43歲的哈伯德在比賽中,在抓舉階段試舉120公斤1次、125公斤2次都失敗,這也讓她的奧運之旅在此畫下句點,她下台前還不忘微笑用手指畫出愛心。哈伯德賽後向媒體表示,面對參賽以來的爭議,她非常感謝在這段期間紐西蘭奧委會、日本奧運組委會和國際奧會(IOC)的支持。

▲▼哈伯德抓舉三次失敗無緣奪牌。(圖/達志影像/美聯社)



哈伯德在1998年曾以男性身分參與過舉重比賽,直到30多歲才動了變性手術,但自從國際奧會批准她參加東奧以來,就一直處於批評或聲援的激烈輿論中。批評者認為,她還是擁有男性身材的先天優勢,而目前國際奧會的方針,是要求跨性別運動員在第一場賽事之前12個月內須維持低程度的睪固酮數值。

哈伯德表示,「他們(國際奧會)重申了對奧林匹克精神原則的承諾,我認為他們已經證明了,運動是全世界所有人都能做的事情,它是包容的、可被接受的,我認為這非常棒。」她也坦言,並非不知道參賽所引發的爭議,「但他們真的太棒了,他們真的幫了我大忙,我很感激他們所有人。」

Male to female trans weightlifter Laurel Hubbard, 43, is out of the Tokyo Olympics after failing on her third lift attempt. pic.twitter.com/XOEo606jcU