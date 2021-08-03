南韓羈押4間諜！遭控「接收北韓指令」反對向美軍購　曾砲轟國防部

▲南韓清州4名社運人士疑接獲平壤當局指令，公然反對南韓向美軍購F-35A戰機，遭以違反國家保安法罪嫌逮捕羈押。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓近日大動作搜捕4名社運人士，其中3人遭法院裁定羈押，他們被指控接受北韓（朝鮮）諜報人員的指令，在南韓境內展開反對政府向美國軍購F-35A戰機的活動。

根據《韓聯社》、《中央日報》，來自南韓忠清北道清州市的4名社運人士，其中包含當地網路媒體負責人、遭大企業解雇的勞工，他們疑似涉嫌接受北韓諜報人員的指令，在南韓街頭進行街頭署名運動、一人示威活動，其訴求為反對南韓當局向美國軍購美製隱形戰機F-35A。

南韓國家情報院與警方從今年上半年展開合作，依據違反「國家保安法」等嫌疑進行5件諜案的偵查，此次清州案便包含其中。清州地方法院原本預計6月29日進行羈押前審訊，卻因辯護律師委任等問題，遞出審訊延期申請書。

▲南韓預計2021年前向美軍購引進40架F-35A隱形戰機。圖為2019年時一架F-35A結束訓練後降落清州空軍基地。（圖／達志影像）

清州地方法院昨（2）日下午進行羈押前審訊，認為其中有3人有逃亡之虞，因此予己裁定羈押，另1人則因逃亡事證不足而不裁定羈押。

根據韓媒《朝鮮日報》，F-35A能有效壓制北韓的防空火力，並做為能有效抑制北韓核武攻擊的核心軍武，也因此在南韓對美軍購案一出時，遭到北韓強烈抨擊反對。報導也指出，4名社運人士從2019至2020年就在「反對引進F-35A戰機清州市民對策委員會」中活動，甚至召開記者會砲轟南韓國防部。

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