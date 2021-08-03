南韓發現2例「Delta+病毒」！1人感染途徑不明　恐降低疫苗防護力

▲南韓境內發現2起Delta+病例，圖為釜山松亭海灘。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓防疫當局今（3）日表示，境內首度出現2例新冠變種病毒Delta Plus（Delta+，正式名稱為B.1.617.2.1）感染者，其中1人從國外入境，另1人則沒有海外旅遊史，尚未釐清具體感染途徑，目前已有1名密切接觸者確診，不過其病毒分析報告尚未出爐。據悉，該病毒具有更強的傳播能力，恐降低疫苗效能。

根據《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部3日上午表示，最近國內發現2名新冠確診者感染的是Delta Plus變種病毒，其中一人為無海外旅遊史的40多歲男性。根據家屬、職場同事等密切接觸者的疫調結果，有1名同居家屬遭到感染，不過目前仍在等待病毒分析報告。

倫敦大學學院遺傳學研究所所長鮑盧克斯（Francois Balloux）表示，原本的Delta變種病毒與Delta Plus的差別，在於棘蛋白「K417N」上的突變，造成病毒更容易與人體肺部細胞的受體相結合，目前全球共有20多國發現該款病毒。專家推測，Delta Plus與原本的Delta變種病毒相比，恐怕具有更強的傳播能力，且破壞疫苗的防護效能。

根據統計，截至3日0時為止，南韓今（3）日上午9時30分共通報1202起新增病例，已連續4周單日新增病例超過1000例，其中境內感染為1152例、境外移入為50例，重症患者為331人，同時新增5例死亡。目前南韓共累計20萬2203例確診、2104例死亡。

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