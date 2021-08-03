4寶媽再生3胞胎！夫一聽嚇壞落跑　她被瑣門外吹冷風乾等

▲女子生完3胞胎回到家中，卻被丈夫反鎖在門外不讓她與孩子回家。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者黃品臻／綜合報導

通常老婆生小孩，丈夫都會欣喜又緊張，不過烏干達的42歲女子凱瑟琳（Catherine Akello），高齡生下3胞胎後，開心帶著3個孩子回家時，竟發現家中鎖遭更換，且丈夫不知去向，後來更不肯為她和三胞胎負責任，讓她相當錯愕。目前警方已受理此案。

據烏干達媒體Daily Monitor報導，凱瑟琳與50歲的丈夫尼爾森奧庫魯（Nelson Oculu）已結婚20年，先後生下4名子女，其中2名長子是雙胞胎，目前已19歲，沒想到42歲的她卻又再次懷上3胞胎。日前她在醫院產下3名健康的嬰兒，母子均安，但生產過程中始終沒看到丈夫身影。沒多久她帶著三胞胎從醫院回家，原本以為可以好好休息、坐月子，不料一到家中竟發現門上的鎖被更換成新的。

凱瑟琳在接受媒體採訪時表示，「我到家時發現門上鎖了，而且不是平常的鎖，我丈夫也不在家，當他回來時，他也不讓我們進屋，他根本不想聽任何人說話。」

凱瑟琳的姐夫不忍看到她遭到丈夫拋棄，坐在門外吹冷風等待丈夫回家，便提議到他家中過夜，但凱瑟琳拒絕了這項提議，因為兩家距離遙遠，且凱瑟琳才剛生完孩子、精疲力竭。後來凱瑟琳的鄰居看到她一個人在家門口乾等，不忍心看她受寒，便收留她到自己家中。

凱瑟琳的姐夫指出，凱瑟琳的丈夫已經不是第一次做出這種事，他和前妻在一起時就經常讓對方痛苦萬分，直到前妻受不了、雙方分開。目前該案已交由警察審理，有報導指出凱瑟琳丈夫已遭逮捕，但此消息尚未證實。