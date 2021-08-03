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走捷徑穿越沼澤！　他一跨步慘摔「4公尺泥坑」瞬間滅頂

@the3dumbbells

Follow me she said, I know a muddy shortcut ##muddy ##muddypuddles ##shortcut ##Fuvahmulah ##fuvumullah

♬ original sound - The 3 Dumbbells

實習記者黃品臻／綜合報導

沼澤地可能暗藏危機！英國一名男子日前與妻子一起前往馬爾地夫旅遊，在去海灘的路上遇到一處沼澤，男子想走捷徑直接穿過，沒想到一腳踩下去竟立刻滅頂，讓妻子及周圍親朋友好友當場看傻眼。

據英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，來自英國薩默塞特的50歲男子馬丁路易斯（Martin Lewis），日前與妻子及其他的親朋好友到馬爾地夫旅遊，當天他們租了摩托車徑直奔向海灘，中途卻遇到一處沼澤擋住去路，妻子提議下車用走的穿過沼澤，等於直接走捷徑到海灘，路易斯認為方法可行，便拎起拖鞋，走到沼澤旁確認泥地是否可以行走。

▲▼馬丁路易斯一腳直接掉進泥坑裡。（圖／翻攝自TikTok／the3dumbbells）

▲馬丁路易斯一腳直接掉進泥坑裡。（圖／翻攝自TikTok／the3dumbbells）

確認安全無虞後，路易斯放心地跨出一大步，沒想到這一步跨出去，竟垂直落水，直接在4公尺深的泥坑中滅頂，站在一旁拍攝的妻子當場愣在原地，所幸過了幾秒後路易斯從泥潭中浮出來，等路易斯緩慢又狼狽地爬出泥坑，他的妻子在一旁見他滿身泥巴的模樣，笑得人仰馬翻，隨後也將影片上傳社群平台TikTok，影片至今吸引了500萬人按讚。

網友們看完影片後紛紛留言，「他出來之後完全變了個人」、「你們都在笑，但我覺得很可怕，他消失太久了」、「他去了地球中心一趟才回來」、「如果他回不來了怎麼辦」、「〈納尼亞傳奇〉（電影）的新入口」、「他本來是白的，結果變成黑的」。

也有網友留言敲碗路易斯從泥坑爬出來後說了什麼，妻子對此則是用了另一支影片回覆表示，「他說：『別跟我說話！』」

@the3dumbbells

Reply to @sydnee__02 thanks for the shortcut idea Rachael.. always looking out for me.. ##illgetyouback ##illgetyoubackgirl

♬ Silly Games - Janet Kay
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