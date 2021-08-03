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美議員賀麟洋配奪金　籲讓台灣用自己國旗參賽

▲▼東奧羽球，麟洋配摘金，李洋／王齊麟。（圖／路透）

▲東奧羽球「麟洋配」摘金。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電

台灣羽球男雙組合李洋、王齊麟日前在東奧擊敗中國選手拿下金牌。美國聯邦眾議員貝肯今天向兩人表達祝賀，並呼籲國際社會讓台灣用自己的國旗與國歌參賽，停止討好中共。

「麟洋配」7月31日在2020東京奧運羽球男子雙打金牌戰，以21比18、21比12擊敗中國組合劉雨辰與李俊慧，勇奪金牌。由於中國因素，頒獎典禮現場不能升起中華民國國旗，也不能播放中華民國國歌，而是以中華台北奧運會旗、中華民國國旗歌替代。

共和黨籍眾議員貝肯（Don Bacon）今天在推特恭喜台灣奪金，同時分享紐約時報近日一則報導，讓外界了解台灣在奧運受到的打壓。

紐時報導，數十年來，台灣在奧運的榮耀一直受政治干擾，代表隊名稱無法使用中華民國或台灣，必須依國際奧林匹克委員會（IOC）通過的決議，以「中華台北」名稱參與國際賽事。相關條例禁止使用任何暗示台灣是主權國家的符號。

報導也指出，「麟洋配」在社群媒體強調台灣認同，奪金後激起中國網友怒火，兩岸緊張加劇。

貝肯表示，台灣友人應該要能使用自己的國旗與國歌，強調外界應「停止討好在北京的共產政府」。

「人權觀察」（Human Rights Watch）中國部主任李察遜（Sophie Richardson）也在推特分享同篇報導，凸顯運動場上的政治角力問題，並特別標註東奧與2022年北京冬奧。

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