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「超級變異株」幾乎肯定會出現！　英國警告：現有疫苗全部失效

▲▼Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學共同製作的新冠病毒結構模型,新冠肺炎。（圖／路透）

▲英政府顧問團隊警告，對疫苗免疫的病毒幾乎肯定會出現。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

COVID-19疫情離安全結束仍有好一段時間，英國政府的緊急科學顧問團隊（SAGE）日前發表一份報告，指出他們有合理的理由相信，COVID病毒不會消亡，反而會繼續變異傳播，最終導致「現有的疫苗全部失效」的可能。

CNN報導，SAGE於7月26日完成報告，由英國政府於7月30日核發公布。報告中指出依據現有數據資料，團隊認為要使病毒消亡殆盡是「不太可能」的事情，而且他們高度相信變種病毒會繼續變異，並且「幾乎可以肯定」病毒會逐漸會間接累積抗原，最後變異成能對現有疫苗免疫的病毒。

團隊建議各國政府當局繼續盡可能地遏制病毒傳播，希望藉此減少具有抗疫苗能力的新型變異病毒出現。與此同時，他們也建議正針對病毒進行研究的各方人馬，能從原先注重降低重症致死率的疫苗研發方向，轉為高水準和持久性的黏膜免疫疫苗，透過黏膜免疫杜絕病毒的傳播。

7月7日SAGE即已針對「能逃過疫苗制裁的病毒」舉行會議，當時尚未能確定這類病毒繼續變異成為主宰的可能多大，僅指出這對英國乃至整個國際社會的風險極高。他們在這次報告中也提到目前變異株是在疫苗覆蓋率擴大之前即廣泛傳播的，而隨著接種者規模更大，對疫苗免疫的病毒出現的機率也就愈高。

由於近期諸多研究顯示，已接種疫苗者雖然染疫機會降低，起到最大保護效用的是重症致死的機率大幅減少，但仍然會染疫，並且鼻腔內的病毒攜帶量與未接種疫苗者無異甚至略高。因此染疫後的已接種疫苗個體，反而比未接種的個體具有更高的活動性，染疫期間足跡範圍更廣，且更不自覺自己已成為一個有力的傳播源。因此團隊表示目標是減少這類人感染與傳染的風險，並降低病毒演化成專找這類人的可能，目前相關研究已在進行，針對新的變異株研製更新的疫苗。

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