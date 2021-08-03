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岸信夫：中國武力包夾「台灣生存」　國際壓力是未來關鍵

▲▼日本防衛大臣岸信夫。（圖／路透）

▲日本防衛大臣岸信夫。（圖／路透）

文／中央社

英國 「金融時報」報導，日本防衛大臣岸信夫呼籲國際社會更關注「台灣的生存」，並警告中國不斷擴大的軍力正在包夾台灣。

日本前首相安倍晉三的弟弟岸信夫接受「金融時報」訪問時表示，來自國際的廣大壓力，攸關台灣的未來是否會被軍事衝突所決定。

日本先前在國防白皮書中打破多年來慣例，首度明載台灣局勢的穩定對日本的安全保障和國際社會相當重要，稱日本有必要抱持「緊張感」密切關注。岸信夫受訪時的發言，更強化這項立場。

日本國防白皮書中提到，在中國與台灣的軍力方面，目前中國具有 「壓倒性的優勢」，岸信夫也重申這點。

他說： 「我們看到中國的各種動作，就是要包夾台灣。」

中共軍機從去年開始頻頻侵犯台灣西南方防空識別區，北京也開始繞台灣的南端飛行，進入東南沿海的領空。今年稍早，中共軍機出現在台灣東方空域。中共軍艦也越來越常出現在台灣東方海域。

岸信夫與台灣政界友好，也被認為是對中國的保守派及鷹派。他最近到與那國島視察，曾在推特貼出照片，他站在岸邊往台灣方向遙望。

岸信夫說，日本發出的強烈訊息是，只有在國際社會的要求下，台灣海峽的和平才能得到保證。他說：「國際社會需要更加關注台灣的生存，而不是坐視中國與台灣發生直接軍事衝突。」

6個不具名的消息來源曾在6月告訴「金融時報」，針對台海兩岸可能爆發衝突的情勢，美日兩國持續進行兵棋推演及聯合軍事演習。

日本媒體報導，日本副首相麻生太郎曾經在東京的一場演講中表示，中國如果侵犯攻擊台灣，日本依安全保障相關法規，有可能行使受限的集體自衛權。美日要一同防衛台灣。

不過，儘管憂心持續升高，岸信夫表示，日本並無意與台灣建立直接軍事關係，將維持現狀，台日也不會締結正式外交關係。

岸信夫表示：「在維持現有架構的同時，我們希望透過各種倡議，以及日美的意見交換，來達成共識。」

雖然中國與台灣的軍事實力差距逐年擴大，岸信夫表示，他相信台北有自衛能力。他說，台灣正在將「不對稱軍事能力」結合成「多層次的防禦系統」。

岸信夫並表示，非常歡迎歐洲國家在印太地區扮演更重要的角色，包括英國伊麗莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）打擊群即將訪問日本。

 
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