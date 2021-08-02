威力彩飆10億！命理師曝「關公聖誕」招財法：放4物最吸金

▲今（2日）適逢關聖帝君聖誕。（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書，下同）

圖文／CTWANT

威力彩連續槓龜35期，今（2日）頭獎獎金上看10億元，不少人都希望能成為幸運兒，一夜致富。命理專家、塔羅牌老師艾菲爾透露，今天是關聖帝君聖誕，是求財丶求工作運的好日子，相傳關公首創「原、收、出、存」的記賬法，因此被視為商業界的守護神，建議可善用幾個開運妙招，讓財源滾滾來。

艾菲爾老師今日在臉書表示，根據民間流傳的說法，關公不僅首創「原、收、出、存」的記賬法，生前亦精於算數計帳，曾發明日清簿，且他年輕時曾在家鄉從商；此外，關公所用的刀，十分鋒「利」，與生意上求「利」同音，而合伙做生意、以「義」相結的企業商人，因為仰慕關公之信義，故將其奉為守護神。

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專家提到，今天除了相當適合到財神廟祈福求財、補財庫，也可選擇在關聖帝君聖誕的日子，蒐集東丶南丶西丶北四個方位的銀行的發財水，並且喝掉，象徵財從四方來；若無法去四間銀行，可以到自己常去或存錢的銀行取一些發財水。

艾菲爾老師指出，今年財位在正西方，適合擺放貔貅、金蟾、聚寶盆和花瓶4物，如果不方便擺放，可以擺在家中的「明財位」，就是大門斜對角，或是在財位放花瓶與小燈，花瓶裡面放少許清水，最好是取自銀行的發財水，另外在花瓶旁放一盞小燈，連續點亮七七四十九天，照亮財位，可達到招財、聚財的功效。

專家建議，民眾可在流年財位「正西方」擺放貔貅一對，代表一陰一陽、一公一母，公的咬錢、母的守財，然後將中獎的彩券或地上撿到的錢，也就是所謂的「錢母」一併放在貔貅旁，會更利催財，若不清楚東南方位在哪，也可放在入門對角的財位上。

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