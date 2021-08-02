替台灣發起「東奧正名」請願　旅日美國人：不正義的事必須停止

▲中華隊在2020東奧開幕式進場。（圖／體育署提供）

記者吳美依／綜合報導

台灣2018年舉行東奧正名公投，最後以大約45%支持、55％反對的票數，未能通過。旅居日本的美國人盧西（Lindell Lucy）對此表示，「除了台灣，沒有其他國家面臨過這樣的選擇，這是不正義的，必須立刻停止」，他在請願網站change.org發起連署，呼籲國際奧委會（IOC）等組織「讓台灣在東奧上成為台灣」，目前累計超過13萬個簽名。

盧西指出，《奧林匹克憲章》禁止基於國籍或政治觀點而歧視他人，要求國際奧委會保持政治中立，並且採取行動防止任何形式的歧視影響賽事，但國際奧委會、本屆日本奧委會（JOC）皆未能完成使命，「來自台灣的運動員因為國籍而受到歧視，而這種情況必須停止」。

▲旅日美國人發起台灣東奧正名請願。（圖／翻攝change.org）

盧西表示，每個參加奧運的國家都能夠使用國名、國旗與國歌，「台灣卻是唯一的例外，台灣運動員40年來被迫忍受代表虛構國家（中華台北）出賽的恥辱，舉著假國旗，背景播放代替版的國歌」；東奧上另一個遭受相同待遇的是俄羅斯，但卻是因為使用禁藥作弊而被懲罰，「台灣被歸於同樣類別，令人憤慨」。

盧西認為，雖然「中華台北」源自1981年國際奧委會和當時台灣政府的共識，但如今國際局勢改變許多，「台灣已經往前邁進，成為世上最自由、民主的國家之一」，而「中華台北」既無法反映台灣的領土範圍與認同，也在台灣人心中引發負面觀感，甚至導致他國產生困惑與誤解。

盧西呼籲國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）應該對此負責，落實「不論運動員來自哪個國家，皆有權利獲得平等與尊重的對待」的理想。

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