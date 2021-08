美國「體操女王」拜爾絲確定回歸　宣布參加平衡木決賽

▲美國體操女王拜爾絲因心理健康狀況退出多項東奧賽事。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國體操女王拜爾絲(Simone Biles)在退出多項東奧賽事之後,2日宣布,如今感覺自身狀況已恢復至能夠參賽的狀態,將會參加3日的平衡木決賽,這也是她退出女子團體決賽後的第一場賽事。

綜合USA TODAY等外媒報導,依據美國體操隊推特稍早宣布的最新消息,在平衡木決賽之中,將有2名美國選手出賽,其中一人正是先前因心理健康狀況退出賽事的拜爾絲。

We are so excited to confirm that you will see two U.S. athletes in the balance beam final tomorrow - Suni Lee AND Simone Biles!! Can’t wait to watch you both!