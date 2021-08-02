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讓戴資穎淚崩！　印度一姐辛度IG回應了：需要時互相支持很重要

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣「世界球后」戴資穎1日在東奧羽球女單決賽中奪得銀牌，賽後在IG發文提及銅牌得主印度羽球一姐辛度（Pusarla Sindhu）給她的溫暖安慰。辛度2日稍早在IG限時動態分享小戴的貼文並回應，「我知道輸球一定很難受，但我認為在有需要時互相支持很重要。再次恭喜妳拿下銀牌，享受這一刻吧。」

▲▼ 戴資穎與辛度 。（圖／翻攝自IG）

▲ 戴資穎與辛度合照 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 辛度發文談小戴 。（圖／翻攝自IG）

▲ 辛度發文談小戴 。（圖／翻攝自IG）

戴資穎1日以3分之差敗給中國選手陳雨菲，2日凌晨發文分享道，辛度賽後捧著她的臉對她說，「我知道妳很難受，妳已經表現的很好，只是今天不是妳的局」，並將她抱在懷裡說，她都知道，真誠的鼓勵令戴資穎當場暴哭，台灣網友也對辛度暖心的舉動充滿感謝。

除辛度以外，戴資穎與泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）在8強賽場上是可敬對手，場下也是多年好友。二人不僅打出精彩賽事，留下倒地撲球的經典畫面，依瑟儂1日女單決賽前也在IG及臉書發文，祝福戴資穎贏到最後。她2日也在小戴的貼文下留言，「恭喜妳，女孩！妳打得很棒，繼續打羽球吧！」好交情令球迷相當感動。

▲▼ 依瑟儂暖心祝福戴資穎奪金 。（圖／翻攝自依瑟儂IG）

▲ 依瑟儂暖心祝福戴資穎奪金 。（圖／翻攝自依瑟儂IG）

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