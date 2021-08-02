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涉暗殺總統！馬達加斯加逮21人　軍警高層落網「含5名將軍」

▲▼ 馬達加斯加總統拉喬利納（Andry Rajoelina）（圖／達志影像／美聯社）

▲拉喬利納在軍方支持下，最早在2009年從前總統拉瓦羅馬納納手中奪取政權。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

非洲島國馬達加斯加總統拉喬利納（Andry Rajoelina）遇刺案有最新進展，依據檢察總長拉扎菲亞里沃尼1日的說法，政府已逮捕軍警高層官員等21人進行調查，其中包括5名現役將軍和多名在職員警。

綜合BBC等外媒報導，拉喬利納遇刺的消息震驚國際社會，在上月傳出6人涉案遭逮後，拉扎菲亞里沃尼（Berthine Razafiarivony）現已確認有21人落網，其中12人是現役軍警人員，包括5名將軍、2名上尉、5名士官，另有4名退休軍警人員及5名平民。

政府表示，關於此案，當局已沒收20萬9300歐元（約新台幣705萬元），以及2輛汽車、1把獵槍。

事實上，馬達加斯加境內情勢陷入動盪，自去年新冠疫情爆發以來就處於封鎖狀態，記者因報導疫情受到威脅，南部饑荒也漸趨嚴重，近期又傳出總統遇刺案。

現年47歲的拉喬利納在軍方的支持之下，最早在2009年從前總統拉瓦羅馬納納（Marc Ravalomanana）手中奪取政權，並在2018年最近一次的選舉中擊敗拉瓦羅馬納納，但這場選舉被控存在舞弊行為。

►又有國家元首遇刺！馬達加斯加總統險斃命　多名外籍人士落網

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