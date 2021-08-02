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一夜增12趴！永和山水庫蓄水量達9成3　民眾振奮：像得金牌

▲連日大雨不斷，永和山水庫蓄水量直衝9成3，也讓水庫美景重現。（圖／林桔春提供）

▲連日大雨不斷，永和山水庫蓄水量直衝9成3，也讓水庫美景重現。（圖／林桔春提供）

記者黃孟珍／苗栗報導

受到西南氣流影響與低壓帶影響，也為中南部地區帶來豪、大雨；而苗栗地區平地降雨並不明顯，但雨量幾乎降至水庫集水區，據台灣水庫即時水情顯示，永和山水庫截至2日下午2時有效蓄水量2799.75萬立方公尺、蓄水率達93.3%，一夜竟蓄攀升12.21%，民眾也驚呼，和得到東奧金牌一樣振奮啊！

供應苗栗縣竹南、頭份地區民生用水的永和山水庫，因乾旱影響，4月初這2個地區開始實施分區供水，甚至一度連水庫都抽不到水，得加長抽水管才能勉強取水；所幸梅雨季節及颱風外圍環流影響，讓水庫慢慢回升，6月份解除限水措施，7月終於解除橘色警戒，蓄水率再次重回5成。

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又因連日大雨，更讓水庫蓄水量直直上升。根據水利署水庫統計資料顯示，8月1日上午11時水位81.57公尺，蓄水量2426.90萬立方公尺，蓄水率80.93%；而在2日下午2時，水庫滿水位海拔標高85公尺，竟已達83.79公尺，蓄水量2799.75萬立方公尺、蓄水率達93.3%。也讓民眾大呼不可思議。

▲據台灣水庫即時水情顯示，永和山水庫截至2日下午2時有效蓄水量2799.75萬立方公尺、蓄水率達93.3%。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲據台灣水庫即時水情顯示，永和山水庫截至2日下午2時有效蓄水量2799.75萬立方公尺、蓄水率達93.3%。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據長期觀察水庫變化的攝影家林桔春表示，永和山水庫的水位從5月底幾乎為0，到今天的93%，從整個乾涸重回了現在湖光山色之景色，真的讓人不敢相信，就像奪得「東奧金牌」一樣，實在太興奮了！但也有不少民眾認為是不是測量的數據有誤植啊？

台水公司第三區處副處長謝東穎也表示，水公司人員發現永和山水庫電子水位計，與水庫進東興淨水廠間的取水工上圖示液位值有落差，發現電子水位計異常，今天校正回歸後，蓄水量2799.75萬立方公尺、蓄水率93.3%等數據是正確的。

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