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得罪教練被逼棄權回國！東奧白俄選手拒登機　波蘭啟動庇護程序

▲▼白俄羅斯東奧賽跑女將齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）遭下令返國，因此拒絕登機。（圖／路透）

▲齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）稍早已經正式向波蘭提出難民流亡申請。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

白俄羅斯短跑選手齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）原定2日要參加東奧200公尺女子田徑預賽，但她疑似是因為公開在Instagram公開批評教練在藥檢上的失誤，1日遭代表隊人員強行帶到機場，逼迫她棄賽回國。齊瑪諾斯卡雅當場拒絕登機並尋求日本警方協助，如今聯合國難民事務局、波蘭與捷克更表示主動表示願意提供協助，其中波蘭已經開始啟動相關庇護程序。

根據《路透社》報導，齊瑪諾斯卡雅1日抵達羽田機場後，隨即拒絕白俄方的安排，當場尋求日本警察保護，她強調，白俄羅斯代表隊的行徑違反了她的個人意願。國際奧委會表示，她昨（1日）晚間在機場旅館過夜，「目前非常安全」，此外，包含聯合國難民事務局等多個機構與國家正在與她聯繫，希望能提供幫助。

▲▼白俄羅斯東奧賽跑女將齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）遭下令返國，因此拒絕登機。（圖／路透）

▲齊瑪諾斯卡雅尋求日本警方保護。（圖／路透）

波蘭與捷克等國已經與她聯繫，東奧組委會與國際奧委會表示，會與她仔細協商後，根據選手意願做出決定。而稍早《時事通信社》、《日本放送協會》也證實，齊瑪諾斯卡雅已向波蘭提出難民流亡申請，波蘭也開始啟動相關庇護程序。

齊瑪諾斯卡雅先前曾公開在Instagram上發文批評教練並未安排一名接力賽的選手完成藥檢，導致選手失去出賽資格，沒想到1日她就突然被教練告知，上級要求她退賽離開，並逼迫她立即打包行李走人，隨後更直接將她帶到羽田機場，她當場拒絕登機並尋求警方保護。她強調，自己絕對不會回去白俄羅斯，並要求國際奧委會介入此事。

對此，白俄羅斯奧委會則在聲明中表示，教練要求齊瑪諾斯卡雅退賽僅僅是因為她的心理狀況與情緒不適合繼續參加奧運。另外，在齊瑪諾斯卡雅獲得其他國家的庇護之前，日本政府已經承諾會保障她的一切安全。

▲▼白俄羅斯東奧賽跑女將齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）遭下令返國，因此拒絕登機。（圖／路透）

▲齊瑪諾斯卡雅原定2日要參加女子200公尺田徑預賽。（圖／路透）

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