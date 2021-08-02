　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

最後1圈摔倒！　奧運荷蘭女將「一路超車11人」驚天逆轉奪第一

▲哈桑（左下角橘衣者）驚天逆轉奪第一。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者吳美依／綜合外電報導

東奧荷蘭長跑選手哈桑（Sifan Hassan）今（2）日上午參加1500公尺第2輪預賽，未料在最後一圈不慎撞到另一名選手，當場重摔。但是，她很快就爬起來，並且加快步伐、拚命追趕，竟然上演奇蹟大逆轉，一路「超車」11人，奪得第一並且成功晉級。

綜合外媒報導，哈桑原本緊跟著肯亞跑者潔比托克（Edinah Jebitok），對方卻不小心踩到前面選手的腳跟、當場摔倒。她來不及反應，直接撞了上去，但起身後在第2、3條跑道加速狂奔，最後仍跑出第一名佳績，也保住最終贏得獎牌的機會。

▲▼東奧荷蘭田徑選手哈桑（Sifan Hassan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼東奧荷蘭田徑選手哈桑（Sifan Hassan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼東奧荷蘭田徑選手哈桑（Sifan Hassan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲東奧荷蘭田徑選手哈桑（Sifan Hassan）在今日的1500公尺預賽中逆轉衝到第一名。（圖／達志影像／美聯社）

Insider、Eurosport報導，哈桑出生於衣索比亞，15歲以難民身分前往荷蘭定居，她已經贏過4枚世錦賽獎牌，打破2項世界紀錄，如今將在東奧挑戰前所未見的難關，也就是同時參加1500公尺、5000公尺以及1萬公尺長跑，一共6回合賽事集中在8天內舉行，總路程長達15英里（約24公里）。

追劇、看電影、玩遊戲一機搞定　Apple TV 4K超優惠

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
桃園「1家6口」染疫！特殊交友圈足跡曝光　摩鐵開房、逛Out
網紅飆髒話罵陳雨菲「玉米鬚不行」　挨轟沒風度刪文道歉
開放內用！柯文哲：觀察2週「太嚴重隨時會喊卡」
快訊／新北國民運動中心明開放！　游泳池還要等一等
戴資穎「最大天敵」曝！遇到光速逃離　沒戴飾品渾身不對勁
快訊／桃園防風林「驚見女屍」　褲頭遭解開、頭部外傷
午後雷雨狂襲14縣市！　嘉義日累積雨量破300毫米
快訊／特殊交友接觸「極毒傳播者」　6天跑2藥局採檢403人出
快訊／室內限50人↓　北市明開放餐飲內用！規範一次看
快訊／新北禁內用條件曝！侯友宜：這件事發生「立刻暫停」
快訊／北市+2來自內湖、中山　1人感染源不明
快訊／高雄特殊交友圈再+1！「接觸」5hrs染疫　刑案式疫調
LIVE／北市+2！明開放餐飲內用　柯文哲最新說明
快訊／侯友宜宣布：雙北餐廳明起開放內用！
小戴惜敗！網目睹中國教練「場外1手勢」秒懂：是神祕力量
快訊／新北3例感染源曝光　新莊確診感染源不明
最想請哪位東奧選手代言防疫？　陳時中大笑回應了
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

涉暗殺總統！馬達加斯加逮21人　軍警高層落網「含5名將軍」

田徑感人1幕！2選手絆倒狠摔　下秒拉起彼此「並肩走到終點」

最後1圈摔倒！　奧運荷蘭女將「一路超車11人」驚天逆轉奪第一

日本防新冠變異病毒　研議2022年接種第3劑疫苗

網路霸凌「要他去死」！日奧運桌球金牌開戰酸民　理由曝光有洋蔥

友邦巴拉圭採購國藥疫苗遭毀約　恐因中國施壓

印度、英國Delta疫情「狂燒2月後遽降」　美國是否放緩看這2州

比商務艙更霸氣！荷蘭高球選手完賽　姊姊開飛機接她回家

美鉛球怪咖女將爆紅！出櫃「喜歡漂亮女孩」　奪銀高舉X手勢意義曝

1枚奧運獎牌值多少錢？金牌其實是「純銀鍍金」打造　市值2.2萬

雙塔輸了...李俊慧賽後微博道歉 祝賀「中國台北」金牌！陸網怒了

麟洋配拍落中國大陸「雙塔」奪金　球拍2度斷線陸媒：台灣選手太狠

戴資穎拚到「膝蓋磨地」蹲地懊悔　戴爸隔空喊話：精彩好球99分了！

麟洋配擊敗中國大陸寫羽壇新頁　勇奪台灣奧運羽球「史上第一金」

屁孩騎機車翹孤輪囂張逆向狂飆 無視他人安全猛催油門超危險！

黑人認了看盜播奧運！　「非法用安博盒子」道歉了

麟洋配奪金對望+擁抱超有CP感　王齊麟笑：看李洋會心癢癢想親

戴資穎摘銀「惜敗陸選手陳雨菲」　奪我國奧運羽球女單史上首銀

羽球男雙麟洋配「奪金感言」買房給父母、拿牌陪爸爬玉山

黃筱雯打進4強「保底銅牌」起跳 締造台灣拳擊史上第一面獎牌

涉暗殺總統！馬達加斯加逮21人　軍警高層落網「含5名將軍」

田徑感人1幕！2選手絆倒狠摔　下秒拉起彼此「並肩走到終點」

最後1圈摔倒！　奧運荷蘭女將「一路超車11人」驚天逆轉奪第一

日本防新冠變異病毒　研議2022年接種第3劑疫苗

網路霸凌「要他去死」！日奧運桌球金牌開戰酸民　理由曝光有洋蔥

友邦巴拉圭採購國藥疫苗遭毀約　恐因中國施壓

印度、英國Delta疫情「狂燒2月後遽降」　美國是否放緩看這2州

比商務艙更霸氣！荷蘭高球選手完賽　姊姊開飛機接她回家

美鉛球怪咖女將爆紅！出櫃「喜歡漂亮女孩」　奪銀高舉X手勢意義曝

1枚奧運獎牌值多少錢？金牌其實是「純銀鍍金」打造　市值2.2萬

新台幣收盤升值3.4分　收在27.932元

串流媒體Q2市場佔比出爐！Netflix穩居冠　Apple TV+仍僅佔3％

聯合報電商驚傳收攤　UDN買東西確認8／25停止接單

終於等到開放內用！天廚菜館8／6恢復營業　同步提供外帶自取

桃園「1家6口」染疫！特殊交友圈足跡曝光　摩鐵開房、逛Outlet

宜蘭水域水肺潛水、衝浪、立式划槳、獨木舟　3日起微解封一週

高端26萬劑檢驗封緘通過　柯文哲痛批：民進黨硬幹到底

柯文哲：做梗圖不是民眾黨專長　「偶爾做錯一張也還好」

天心加入《俗女2》大表姊回來了　爆雷「桌上激戰」導演喊：關她麥！

鹿唅粉紅造型讓粉絲一面倒喊帥　七夕前秀珠寶勸敗

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

國際熱門新聞

讓小戴爆哭！辛度備戰奧運3個月不用手機

東奧落跑選手流浪時「睡廢車、有人請吃飯」

希臘舉重選手宣布退休　原因超心酸

漲價了！輝瑞、莫德納三期試驗「效果勝AZ」

蛙鏡滑下來！奧運泳將臉上掛1條硬撐

賓拉登窩藏9年竟因「曬衣繩」洩行蹤遭美狙殺！

生涯僅2次跑進10秒　他奧運直接摘金

奧運恐怖摔車影片曝　名將慘遭「連環輾」

紐時：麟洋配奪金　中國網民火大

紐時：中國奧運選手用機器製造

女友房間出現神秘粉毛巾　他驚：行動AV車拍攝紀念！

國際太空站拍攝台北夜景！驚呆法國網友

Delta變異株強襲　佛奇：但美國不會封城

警車內忘情激戰！男女員警荒野車震片瘋傳

更多熱門

相關新聞

2田徑選手摔倒後並肩走向終點　

2田徑選手摔倒後並肩走向終點　

2020東京奧運熱烈進行中，1日男子800公尺田徑項目準決賽場上演感人一幕。美國選手朱特（Isaiah Jewett）與波札那選手阿莫斯（Nijel Amos）高速奔跑中發生碰撞，雙雙倒地，但他們並未互相責怪，而是一同爬起，並肩邁向終點，展現優秀運動家風範。

李洋一家都是羽球好手！央行小編爆料父子小故事

李洋一家都是羽球好手！央行小編爆料父子小故事

100公尺金牌與跳高奪牌 　賽前打電動

100公尺金牌與跳高奪牌 　賽前打電動

為東奧選手舉辦英雄遊行？陳時中笑了：比較想請他們代言

為東奧選手舉辦英雄遊行？陳時中笑了：比較想請他們代言

波多黎各女將奪國史第二金

波多黎各女將奪國史第二金

關鍵字：

奧運東京奧運東奧籌備東奧花邊熱點奧運田徑

讀者迴響

熱門新聞

「戴資穎大合照」場下都是朋友！

1000換5000元！五倍券9月底登場　旅宿、零售、餐飲列入

白俄女將遭下令回國　向日本警求救

陳雨菲擊敗戴資穎：她一直是我的目標

吳亦凡痛哭「臉上玻尿酸變形」擠歪了

范瑋琪被揪「在家看盜錄奧運鐵證」打臉黑人！

李洋英文訪問飆「供蝦毀」　求救小眼神網笑翻

快訊／賽後檢討戴資穎！財經網美「647字」火速道歉

快訊／小戴賽後發文！辛度讓她暴哭

陸記者「攻擊式提問」…戴資穎6字神回

恐有颱風生成！雨勢加劇時間曝　10縣市豪大雨

主播丁元凱轉播比賽被罵翻！網怒轟不專業

曾被國家隊退訓！陳雨菲首戰奧運就奪金

快訊／雙北同步開放餐飲內用　今天下午正式宣布

楊勇緯疑同框女友被挖出　她遭肉搜鎖IG

更多

最夯影音

更多
雙塔輸了...李俊慧賽後微博道歉 祝賀「中國台北」金牌！陸網怒了

雙塔輸了...李俊慧賽後微博道歉 祝賀「中國台北」金牌！陸網怒了
麟洋配拍落中國大陸「雙塔」奪金　球拍2度斷線陸媒：台灣選手太狠

麟洋配拍落中國大陸「雙塔」奪金　球拍2度斷線陸媒：台灣選手太狠

戴資穎拚到「膝蓋磨地」蹲地懊悔　戴爸隔空喊話：精彩好球99分了！

戴資穎拚到「膝蓋磨地」蹲地懊悔　戴爸隔空喊話：精彩好球99分了！

麟洋配擊敗中國大陸寫羽壇新頁　勇奪台灣奧運羽球「史上第一金」

麟洋配擊敗中國大陸寫羽壇新頁　勇奪台灣奧運羽球「史上第一金」

屁孩騎機車翹孤輪囂張逆向狂飆 無視他人安全猛催油門超危險！

屁孩騎機車翹孤輪囂張逆向狂飆 無視他人安全猛催油門超危險！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面