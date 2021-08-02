網路霸凌「要他去死」！日奧運桌球金牌開戰酸民　理由曝光有洋蔥

▲水谷隼遭酸民以攻擊式留言洗版。（圖／路透、推特）



記者王佩翊／編譯

日本桌球國手水谷隼與伊藤美誠在桌球混雙項目擊敗中國隊奪金，卻遭到大批酸民惡意中傷，私訊更被大量攻擊與誹謗性留言灌爆，甚至有網友要他去死，惡劣至極。水谷隼7月31日發文表示，「雖然這些人講完自己想講的話就把帳號刪掉，但我已經全部截圖留存，接下來會尋求法律途徑。」他2日公開自己與酸民正面開戰的原因，他強調，「如果我放過那些人，他們就會去找下一個攻擊的目標。」

水谷隼7月26日在東京奧運桌球混雙項目擊敗中國隊，拿下金牌，優秀表現引發熱議，沒想到卻因此遭到酸民網暴，不但推特被攻擊性留言洗版，就連個人訊息也被匿名網友以不堪入目的字眼抨擊。水谷隼7月31日直接公開了一段側錄訊息欄的影片，只見影片中一名酸民瘋狂灌爆他的個人訊息並不斷狂飆，「去死去死去死去死」、「既然已讀了就回我啊」、「快消失」、「噁心」、「不要當人了」、「你外遇了吧」等不堪入目的激進字眼。

▲伊藤美誠與水谷隼拿下東京奧運桌球混雙項目金牌。（圖／達志影像／美聯社）



水谷隼表示，「這些人講完自己想說的話就把帳號刪了，不過放心，我已經全部截圖留存，會聯絡相關單位並且採取法律途徑。」強勢態度也讓日本網友狂讚，絕對不能姑息這些人。

水谷隼2日結束桌球男團的比賽後向記者說明了公開酸民私訊的理由。他直言，「如果我就這樣放過那些人，那他們一定會去找下一個目標。所以一定要好好地處理這件事。」強調為了不要讓下一個人受害，一定會與酸民全面開戰，讓網友超感動。

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