訊息回到手抽筋！「麟洋配」宣布再合體：今晚9點見　粉絲暴動了

▲「麟洋配」 。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

我國羽球男雙組合王齊麟、李洋31日冠軍戰中，擊退中國雙塔李俊慧、劉雨辰，拿下台灣首面奧運羽球金牌。奪金消息讓國人相當熱血，兩人除了粉絲暴增，訊息更是多到看不完，因此他們決定在今晚合體，與大家相約「今晚9點我們線上見喔！」

王齊麟和李洋在臉書上發文表示，大家的祝賀留言和訊息真的非常多，很感謝大家與他們一同分享這份榮耀，所以，他們決定在今晚開直播，和大家見面聊天，「要不然回覆訊息可能會回到抽筋，今晚9點我們線上見喔！」

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貼文曝光後，不少網友都興奮直呼「真的謝謝你們，在疫情期間讓大家感受到幸福」、「除了體能、球技外，其實我更欣賞您的態度，謙虛、自律、有禮貌」、「可愛的兩位大男孩，您們超棒的」、「金牌國手要現身了」、「腐女們都準備好了（誤」、「我支持他們在一起喔！不管是心靈上、球場上或是情感上」、「期待，晚上見」。

雖然廣大粉絲極力想將「麟洋配」送作堆，不過本站曾報導《被拱麟洋CP原地結婚！李洋吐「靦腆6字」洩真實心聲：本來就像情侶》，李洋笑說，其實「我有女朋友了」，不過他和王齊麟感情很好，「搭檔間關係本來就像情侶一樣」，所以被網友這樣形容也蠻好的。