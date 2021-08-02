　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

頭槌攻擊遭判失格！　法國選手暴怒「坐擂台抗議」霸占1小時

▲▼ 法國26歲拳擊選手阿里耶夫（Mourad Aliev）與英國拳擊選手選手克拉克（Frazer Clarke）。（圖／路透）

▲法國26歲拳擊選手阿里耶夫（Mourad Aliev）靜坐抗議。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

東奧男子超重量級拳擊賽發生一段插曲，法國26歲選手阿里耶夫（Mourad Aliev）被認定多次使用頭槌，在第2回合結束前4秒慘遭取消資格，當場斷送晉級準決賽、贏得獎牌的機會。他不服裁判決定，憤怒地爭論、吐口水、狂踹已被吐到地上的橡膠護齒（gum shield），甚至直接坐下來抗議，霸占擂台1小時。

▲▼ 法國26歲拳擊選手阿里耶夫（Mourad Aliev）與英國拳擊選手選手克拉克（Frazer Clarke）。（圖／路透）

▲阿里耶夫（Mourad Aliev）和裁判對質。（圖／路透）

《太陽報》等外媒報導，阿里耶夫對於取消資格一事感到非常震驚，「使用頭槌通常會被警告三次……但我在第一次就被取消資格」。他說，「我留在場上，是為了向世界傳遞一個訊息，這是我的夢想與人生」，但4年來的努力卻瞬間被「沒有人能解釋的事情」奪走。

法國隊教練多維（John Dovi）表示，本屆出賽選手是史上最具競爭力的一群，肯定有奪牌潛力，但似乎有人不想看到法國拳擊隊勝利，「即使不是頭槌，也會捏造或者找到別的理由（取消資格）。真是太噁心、太可怕了！」

▲▼ 法國26歲拳擊選手阿里耶夫（Mourad Aliev）與英國拳擊選手選手克拉克（Frazer Clarke）。（圖／路透）

▲英國拳擊選手克拉克（左）晉級準決賽。（圖／路透）

英國拳擊隊29歲選手克拉克（Frazer Clarke）當時雙眼上方都受傷流血，眼看就要撐不下去，卻突然晉級準決賽，至少能夠贏回1面銅牌。他坦言，這並非自己想要的獲勝方式，但「說實話，我覺得當時的確有幾次頭槌，只是不知道是不是故意的」。

克拉克表示，他也曾遇過類似情況，因此很能體會阿里耶夫的心情，但是為了大家著想，最好還是快點離開擂台，「我最不希望他做的事，就是破壞自己聲譽，或者對裁判與官方無禮。等到他冷靜下來，我再去和他握手，祝他未來一切順利」。

追劇、看電影、玩遊戲一機搞定　Apple TV 4K超優惠

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
戴資穎有個「阿祖」分身！姊姊爆她最愛吃這一味
出現「3夢境」快買威力彩！命理師曝「財神暗示」：近日將得大財
北市40萬民眾第2劑時間出爐　AZ、莫德納接種時間表曝
「3生肖」今財運爆棚　威力彩10億等你拿！翻身變大富翁
王齊麟凌晨4點「衝李洋房間做1件事」　網噴鼻血：感謝帶來幸腐
快訊／麥當勞明起開放內用、洗手間！防疫措施先看
神秘X Men還沒找到已爆5確診　陳其邁曝下波疫情危機時刻
小S幫戴資穎加油！　竟遭小粉紅指「辱華」出征
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東奧選手村內深夜「多人野外開趴」！　群聚喝酒違規遭徹查

頭槌攻擊遭判失格！　法國選手暴怒「坐擂台抗議」霸占1小時

美國「體操女王」拜爾絲確定回歸　宣布參加平衡木決賽

得罪教練被逼棄權回國！東奧白俄選手拒登機　波蘭啟動庇護程序

讓戴資穎淚崩！　印度一姐辛度IG回應了：需要時互相支持很重要

涉暗殺總統！馬達加斯加逮21人　軍警高層落網「含5名將軍」

田徑感人1幕！2選手絆倒狠摔　下秒拉起彼此「並肩走到終點」

最後1圈摔倒！　奧運荷蘭女將「一路超車11人」驚天逆轉奪第一

日本防新冠變異病毒　研議2022年接種第3劑疫苗

網路霸凌「要他去死」！日奧運桌球金牌開戰酸民　理由曝光有洋蔥

雙塔輸了...李俊慧賽後微博道歉 祝賀「中國台北」金牌！陸網怒了

麟洋配拍落中國大陸「雙塔」奪金　球拍2度斷線陸媒：台灣選手太狠

戴資穎拚到「膝蓋磨地」蹲地懊悔　戴爸隔空喊話：精彩好球99分了！

麟洋配擊敗中國大陸寫羽壇新頁　勇奪台灣奧運羽球「史上第一金」

屁孩騎機車翹孤輪囂張逆向狂飆 無視他人安全猛催油門超危險！

黑人認了看盜播奧運！　「非法用安博盒子」道歉了

麟洋配奪金對望+擁抱超有CP感　王齊麟笑：看李洋會心癢癢想親

戴資穎摘銀「惜敗陸選手陳雨菲」　奪我國奧運羽球女單史上首銀

羽球男雙麟洋配「奪金感言」買房給父母、拿牌陪爸爬玉山

黃筱雯打進4強「保底銅牌」起跳 締造台灣拳擊史上第一面獎牌

東奧選手村內深夜「多人野外開趴」！　群聚喝酒違規遭徹查

頭槌攻擊遭判失格！　法國選手暴怒「坐擂台抗議」霸占1小時

美國「體操女王」拜爾絲確定回歸　宣布參加平衡木決賽

得罪教練被逼棄權回國！東奧白俄選手拒登機　波蘭啟動庇護程序

讓戴資穎淚崩！　印度一姐辛度IG回應了：需要時互相支持很重要

涉暗殺總統！馬達加斯加逮21人　軍警高層落網「含5名將軍」

田徑感人1幕！2選手絆倒狠摔　下秒拉起彼此「並肩走到終點」

最後1圈摔倒！　奧運荷蘭女將「一路超車11人」驚天逆轉奪第一

日本防新冠變異病毒　研議2022年接種第3劑疫苗

網路霸凌「要他去死」！日奧運桌球金牌開戰酸民　理由曝光有洋蔥

彰化連9天+0　王惠美宣布135家西醫診所加入疫苗接種

吳亦凡粉絲揚言「劫法場」　央視怒批「腦殘粉、無腦兒」走火入魔

比168更容易！營養師教「52瘦身法」　更容易做到還能養易瘦體質

東奧選手村內深夜「多人野外開趴」！　群聚喝酒違規遭徹查

亞洲第一快！31歲教授「第六名也成傳奇」網讚：份量等於10塊金牌

花蓮田中央出現海景雙人床！森川里海濕地藝術季開跑　10藝術品必看

象獅3日天山王之戰要看老天　羅傑斯先發會不會再泡湯　

Chromebook第二季出貨量年增75%　但成長率不如Q1的350%亮眼

訊息回到手抽筋！「麟洋配」宣布再合體：今晚9點見　粉絲暴動了

抓緊後疫情大網購時代　新竹縣推「新竹良品」廣徵在地好物

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

國際熱門新聞

讓小戴爆哭！辛度備戰奧運3個月不用手機

東奧落跑選手流浪時「睡廢車、有人請吃飯」

讓戴資穎淚崩　印度選手辛度IG回應了

希臘舉重選手宣布退休　原因超心酸

蛙鏡滑下來！奧運泳將臉上掛1條硬撐

漲價了！輝瑞、莫德納三期試驗「效果勝AZ」

賓拉登窩藏9年竟因「曬衣繩」洩行蹤遭美狙殺！

奧運恐怖摔車影片曝　名將慘遭「連環輾」

生涯僅2次跑進10秒　他奧運直接摘金

紐時：麟洋配奪金　中國網民火大

女友房間出現神秘粉毛巾　他驚：行動AV車拍攝紀念！

紐時：中國奧運選手用機器製造

國際太空站拍攝台北夜景！驚呆法國網友

金牌是「純銀鍍金」打造　值2.2萬

更多熱門

相關新聞

陳建安、鄭先知等好久　桌球團賽壓軸登場

陳建安、鄭先知等好久　桌球團賽壓軸登場

本次在東奧桌球項目闖出佳績的中華代表隊，目前男、女子團體賽都順利挺進8強戰，將持續為力拚最佳成績而努力。其中，本次都只在男、女團賽項目出賽的中華隊好手陳建安、鄭先知，在經歷漫長等待後，終於在1日登場亮相，兩人也都順利替中華隊搶下勝利晉級，扮演穩定軍心重要角色。

全民瘋奧運　中華電信MOD、Hami Video雙平台創收視高峰

全民瘋奧運　中華電信MOD、Hami Video雙平台創收視高峰

辛度暖抱小戴淚崩！與愛犬合照圈粉

辛度暖抱小戴淚崩！與愛犬合照圈粉

美體操女王回歸　宣布參加平衡木決賽

美體操女王回歸　宣布參加平衡木決賽

柯文哲：政治人物不關心體育　要去蹭就會踢到鐵板

柯文哲：政治人物不關心體育　要去蹭就會踢到鐵板

關鍵字：

奧運東京奧運東奧籌備東奧花邊熱點東奧法國東奧英國奧運拳擊

讀者迴響

熱門新聞

1000換5000元！五倍券9月底登場　旅宿、零售、餐飲列入

「戴資穎大合照」場下都是朋友！

白俄女將遭下令回國　向日本警求救

吳亦凡痛哭「臉上玻尿酸變形」擠歪了

陳雨菲擊敗戴資穎：她一直是我的目標

李洋英文訪問飆「供蝦毀」　求救小眼神網笑翻

范瑋琪被揪「在家看盜錄奧運鐵證」打臉黑人！

快訊／賽後檢討戴資穎！財經網美「647字」火速道歉

快訊／小戴賽後發文！辛度讓她暴哭

陸記者「攻擊式提問」…戴資穎6字神回

主播丁元凱轉播比賽被罵翻！網怒轟不專業

恐有颱風生成！雨勢加劇時間曝　10縣市豪大雨

曾被國家隊退訓！陳雨菲首戰奧運就奪金

快訊／雙北同步開放餐飲內用　今天下午正式宣布

辛度暖抱戴資穎！台灣人被圈粉「根本女神」

更多

最夯影音

更多
雙塔輸了...李俊慧賽後微博道歉 祝賀「中國台北」金牌！陸網怒了

雙塔輸了...李俊慧賽後微博道歉 祝賀「中國台北」金牌！陸網怒了
麟洋配拍落中國大陸「雙塔」奪金　球拍2度斷線陸媒：台灣選手太狠

麟洋配拍落中國大陸「雙塔」奪金　球拍2度斷線陸媒：台灣選手太狠

戴資穎拚到「膝蓋磨地」蹲地懊悔　戴爸隔空喊話：精彩好球99分了！

戴資穎拚到「膝蓋磨地」蹲地懊悔　戴爸隔空喊話：精彩好球99分了！

麟洋配擊敗中國大陸寫羽壇新頁　勇奪台灣奧運羽球「史上第一金」

麟洋配擊敗中國大陸寫羽壇新頁　勇奪台灣奧運羽球「史上第一金」

屁孩騎機車翹孤輪囂張逆向狂飆 無視他人安全猛催油門超危險！

屁孩騎機車翹孤輪囂張逆向狂飆 無視他人安全猛催油門超危險！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面