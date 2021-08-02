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比商務艙更霸氣！荷蘭高球選手完賽　姊姊開飛機接她回家

▲▼ 荷蘭高爾夫女選手Van Dam的姊姊是荷航機長，在她比賽結束後，姊姊開飛機來接她回家。（圖／翻攝自臉書）

▲荷蘭高爾夫球選手Van Dam的姊姊是荷航機長。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣先前爆發東奧國手商務艙風波爭議，隨著各代表隊陸續完賽，包括舉重女神郭婞淳、台灣蝶王王冠閎等人都已返國。荷蘭航空除了恭喜台灣選手在東奧奪得高爾夫銅牌，也提及荷蘭高爾夫球選手Van Dam某次結束比賽後，因為姊姊是荷航機長，直接開飛機接她回家。

我國高爾夫好手潘政琮在今年東京奧運男子高爾夫比賽中，為台灣贏得了有史以來的第一面高爾夫銅牌，創造了奧運歷史。荷蘭航空2日上午透過臉書表示，恭喜台灣選手得到高爾夫銅牌。

荷蘭航空透露，荷蘭高爾夫女選手Van Dam的姊姊是荷航機長，就在Van Dam比賽結束後，「姊姊開飛機來接她回家！一起乘坐我們的波音737踏上歸途。」

恭喜台灣選手得到高爾夫銅牌！ 這邊也來看看荷蘭的高爾夫選手，Van Dam 姐妹一位是高球選手，一位是荷航機長。比賽結束後，姊姊開飛機來接她回家！ 一起乘坐我們的波音 737 踏上歸途

KLM Taiwan 發佈於 2021年8月1日 星期日

現已知這張照片並非參與此次東奧賽事的照片，依據東奧高爾夫球賽程表，女子組比賽預定會在4日至7日舉行，預計有來自36個國家的60名高爾夫球好手參賽。

事實上，荷蘭航空英文版官方推特早在今年7月就已經發布這2張照片。打開Van Dam的IG，她也在今年7月13日分享照片，並提到「非常自豪且特別的一刻，機長載我去參加下一個活動，愛妳，姊。」

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