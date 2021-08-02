義大利最速男！生涯僅2次跑進10秒「奧運直接摘金」之前還練跳遠

▲義大利選手賈可布斯出生於美國德州。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

義大利選手賈可布斯1日參加田徑男子100公尺短跑決賽，以9秒80的成績一舉摘金，不但刷新歐洲紀錄，也成為義大利拿下此項賽事獎牌的第一人。令人感到驚奇的是，外界評價他的獲勝機會只有3%，因為在他來到東京之前，生涯只有2次跑出10秒以下的成績，沒想到在本屆奧運跑出傲人成績。

綜合紐約時報、衛報等外媒報導，現年26歲的賈可布斯（Lamont Marcell Jacobs）出生於美國德州艾爾帕索（El Paso），母親是義大利人、身為美軍的父親是非洲裔美國人，從小歷經父母分開，長大後跟著母親一起生活，相當熱衷於運動。

事實上，賈可布斯在國家級賽事中給人的第一印象，並非田徑短跑，而是跳遠。2016年，他以7.89米的成績獲得跳遠冠軍，直到2018年才獲得個人第一個100公尺短跑冠軍。外界估算，賈可布斯在本屆奧運獲勝機會僅3%，因為在他生涯跑出的成績之中，只有2次低於10秒，分別是今年5月在International Meet in Savona賽事的9秒95，和2週前Diamond League in Monaco比賽跑出的9秒99。

不過就在1日東京奧運賽場上，賈可布斯跑出9秒80的成績，一舉摘金，不但刷新歐洲紀錄，也成為義大利拿下此項賽事獎牌的第一人。

「這是個奇蹟，我真心為他感到高興」，賈可布斯的母親薇薇安娜（Viviana）說，就在1日早上，她就覺得有大事會發生，「他總是有些瘋狂，帶著笑容接受一切，如今瘋狂的跳遠運動員，已經變成瘋狂的短跑冠軍。」

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