希臘舉重選手賽後淚崩宣布退役　心酸原因曝！曾奪金「月收僅6千」

▲ 拉寇維迪斯31日賽後宣布退役。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

運動員亮眼成績背後除了艱苦訓練，還有龐大開支。希臘30歲舉重選手拉寇維迪斯（Theodoros Iakovidis）7月31日在東奧舉重男子96公斤級中排名第11，未能取得決賽資格，賽後在鏡頭前落淚宣布退役，原因是缺乏資金支持，再也撐不下去。

根據《希臘記者》（Greek Reporter）新聞網，拉寇維迪斯職業生涯相當成功，2018年在地中海運動會中奪金，2020年IWF世界盃摘銀，也曾出戰2016里約奧運，31日則以抓舉156公斤、挺舉182公斤，總和338公斤的成績排在第11名，無緣東奧決賽。

拉寇維迪斯賽後宣布，這是他最後一次代表國家出賽，因為在幾乎沒有國家與贊助商的財政支持下，訓練非常困難，過去每月只靠希臘舉重聯盟的200歐元（約台幣6635元）報酬，讓他有時連油錢都付不起，必須步行前往訓練。

他在鏡頭前難掩情緒，落淚表示，「我不是因為悲傷而哭泣，因為我似乎沒有表現好。我哭是因為一切都結束了。難過的是我沒能在100%的狀態下發揮，無法冷靜投入訓練並舉出符合我身上國旗的表現。」

拉寇維迪斯以顫抖的聲音說明，在沒有穩定收入的情況下備戰奧運有多困難，「如果有人覺得我只是在逃避一切，我很抱歉，但我真的很累，再也無法忍受這種情況。當你接受物理治療時，治療師因為清楚你沒錢而不願收費，我感覺很慚愧也很難過。我想停下來休息，回到家人身邊，擁抱和感謝他們。」這番發言也引起希臘民眾與許多傑出運動員迴響。

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