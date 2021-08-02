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讓小戴爆哭的最暖女孩！印度選手辛度備戰奧運　曾3個月不用手機

▲▼ 印度選手辛度,Pusarla Venkata Sindhu,PV Sindhu。（圖／達志影像／美聯社）

▲2016年備戰里約奧運時，她的手機曾被教練拿走3個月，就為了集中精神接受訓練。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

世界球后戴資穎1日在奧運羽球女子單打項目奪得銀牌的佳績，賽後被印度選手辛度擁抱，讓她瞬間爆哭，這一幕溫暖台灣球迷。事實上，辛度也是羽球女單奪下銅牌的好手，是印度史上第一位獲得2枚個人奧運獎牌的印度女性，印度媒體NDTV也整理出她鮮為人知的8件事。

1.父母都是運動員

辛度（Pusarla Venkata Sindhu）出生於1995年7月5日，父母均為國家級排球運動員，她的父親還在2000年獲得印度體育界最高殊榮「阿君娜大獎」（Arjuna Award）。

2.在過去12年來，為了接受訓練，每天要移動120公里路途

辛度在小時候就對羽球有興趣，也因為父母的關係，成功在羽球界闖蕩。在過去12年這段期間，她的父親每天凌晨3點就起床，帶她去前印度羽球名將哥佩可汗（Pullela Gopichand）培訓學院接受指導，距離約60公里，每天下來總計要移動120公里。

3.因參加羽球比賽錯過姊姊的婚禮

辛度姊姊2012年結婚，但當年17歲的辛度正在參加賽義德·莫迪國際羽球錦標賽（India Grand Prix Gold，又稱印度羽球大獎賽），已闖進決賽，無法出席姊姊的婚禮。

4.備戰奧運，長達3個月沒用手機

辛度2016年在里約奧運羽球女單賽事摘下銀牌，成為印度史上第一位獲得奧運銀牌的羽球選手。但這結果得來不易，因為當時為了集中精神備戰奧運，她的教練哥佩可汗把她的手機拿走，時間長達3個月。

當辛度奪下銀牌後，哥佩可汗受訪時表示，「辛度在過去3個月沒有手機可以用，她現在要求的第一件事情，就是要我把手機還給她。」

5.里約奧運摘銀後，收到的禮物是一台車

對辛度來說，在奧運摘銀已經是個相當特別且會烙印心中的特殊時刻，擁有「爆破大師」（Master Blaster）稱號的印度板球選手薩辛·坦都卡（Sachin Tendulkar）決定送她一台車。

6.喜歡游泳、冥想

在辛度受訓之外的時間，她喜歡游泳、做瑜珈、冥想來為自己充電。點開她的IG，可見她許多照片都是在泳池旁拍攝。

7.最強的對手也是她最大的支持者

NDTV指出，辛度最大的競爭對手並不是羽球選手，而是與她關係更加密切的人，也就是她的姪子。她當時透過IG提到，姪子是她「最強的競爭對手」，但同時也是她的最大支持者。

8.美食主義者

辛度經常在IG分享美食，其中一道喜歡的食物為「sweet curd」，由牛奶、糖／粗糖製成的甜點，但在2016年備戰奧運期間，她不得不戒了這個食物。

教練哥佩可汗當年曾說，「我沒有讓她吃最愛的sweet curd，我還阻止她吃冰淇淋，但現在，她想吃什麼，就吃什麼。」

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