賓拉登舉家窩藏9年！最後一刻卻因「曬衣繩」洩行蹤　遭美狙殺

▲賓拉登（Osama bin Laden）2011年遭到美軍擊斃。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國911恐怖攻擊事件共計造成2977人不幸喪生，美軍在經歷多年的追捕後，2011年終於在巴基斯坦將主謀賓拉登（Osama bin Laden）狙殺。前CNN製作人（Peter Bergen）在新書《賓拉登的興衰》（The Rise and Fall of Osama bin Laden）中揭密，生性多疑的賓拉登是如何被美國鎖定，最終遭到暗殺。然而讓人萬萬沒想到的是，讓全球頭號恐攻份子露出馬腳的竟是一條平平無奇的曬衣繩。

根據《紐約郵報》報導，賓拉登2001年指使發動911恐攻時，44歲的他與3名妻子一同住在阿富汗。最年長的妻子是52歲的兒童心理學家賽巴爾（Khairiah Sabar），不過嫁給賓拉登後便放棄了自己的事業；另一人是44歲的詩人薩利夫（Siham al-Sharif），她擁有博士學位，負責替賓拉登完成對外聲明稿；最後一人則是當時年僅17歲的薩達（Amal el-Sadah），來自葉門農村的單純女孩，同時也是讓賓拉登展現虛榮心的「嫩妻」。

▲蓋達組織前首領賓拉登策畫了造成2977人喪生的911恐攻事件。（圖／CFP）



在911恐攻後，賓拉登家族舉家遷移，躲藏在阿富汗山區與巴基斯坦北部，直到2004年，賓拉登認為美國正在為了阿富汗和伊拉克的國家建設陷入困難，無心繼續追捕他後，便命令他的保鑣義普拉辛（Ibrahim Saeed Ahmed abd al-Hamid）買下一塊土地，同時雇用一名建築師，替他在巴基斯坦建造一座能夠藏匿整個家族的堡壘。

賓拉登的家人2005年開始陸續搬進這棟以義普拉辛名義興建的建築，而賓拉登的兄弟和兄弟的妻兒也住在附近，經常會與他們來往。為了不被發現，賓拉登採取了最嚴密的安全措施，每當有重要電話要聯繫時，就會使用公共電話，平常也會將手機電池取出，以免被追蹤。

▲賓拉登（Osama bin Laden）在秘密堡壘中過著與外界隔離的生活。（圖／達志影像／美聯社）



美國中央情報局2010年接獲通報，開始懷疑此處就是賓拉登與保鑣藏匿的地點，於是開始長時間的觀察與跟監。情報員發現，這棟房子很大，顯示屋主極為富有，但卻沒有架設電話線、網路線，甚至沒有幾扇窗戶，弔詭的是，甚至還在頂樓的露天陽台周圍建起圍牆。

不僅如此，這戶人家從來不會出門倒垃圾，反而會選擇在家中空地燒掉所有垃圾。而圍牆內有一小片土地，上面種植各種水果、蔬菜，一旁也養了雞和牛，宛如一個小型社會。

最關鍵的線索，便是院子裡的曬衣繩，在一旁駐守的情報員觀察後發現，裡頭每天都會晾著女人的衣服、巴基斯坦男性服飾、童裝以及尿布，數量之多，完全超過義普拉辛11個家庭成員可能會穿到的衣服。在窩藏了9年多之後，賓拉登最終被一條曬衣繩給出賣，美國前總統歐巴馬2011年下令策畫狙殺賓拉登，而這名十惡不赦的全球頭號恐怖分子最終則在同年遭到擊斃。

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