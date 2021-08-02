英國9月初展開「第3劑」疫苗接種計畫！　3200萬人受惠

▲英國預計針對50歲以上民眾以及免疫機能低下者施打第三劑新冠疫苗。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

英國7月19日大幅解封，許多強制性的防疫措施紛紛解禁，儘管近日單日確診人數有下降趨勢，但死亡人數卻出現增加跡象。英國媒體報導，為了更有效地防止疫情擴散，英國當局打算自9月初起，為3200萬名民眾施打第三劑的追加疫苗，最快12月初就可以完成追加接種作業。

根據《每日電訊報》（Daily Telegraph）報導，英國當局預計最快從9月6日開始替3200萬名英國人追加施打疫苗，屆時將會由2000多家的藥局提供接種服務，由藥局工作人員替民眾施打，以減低第一線醫護人員的工作量與壓力，把資源留給情況更加危急的病患。

▲英國7月中旬才正式解封。（圖／路透）



第三劑疫苗追加接種的適用對象為所有50歲以上民眾與免疫功能受抑制者，每週預計可以替250萬人接種追加劑，預計12月初就能完成第三劑的接種計畫。

另一方面，英國的疫苗總接種劑量為8490萬劑，有3810人已經完成兩劑疫苗接種，完整接種疫苗人口占總人口的57.2%，以全球現今的疫苗接種情況看來，可以說是名列前茅。

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