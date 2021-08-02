紐時：「麟洋配」奧運奪羽球金牌獻給台灣　中國網民火大

▲ 麟洋配擊敗第3種子摘金，為台灣寫下新紀錄。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約1日專電

台灣羽球男雙組合王齊麟與李洋日前在東京奧運擊敗中國組合拿下金牌。紐約時報報導，「麟洋配」在社群媒體強調台灣認同，奪金後激起中國網民怒火，兩岸緊張加劇。

王齊麟與李洋7月31日在2020東京奧運羽球男子雙打金牌戰，以21比18、21比12擊敗中國組合劉雨辰與李俊慧，勇奪金牌。台灣在奧運羽球項目拿下的首面獎牌就是金牌。

頒獎典禮舉行時，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而異常空蕩的場館升起中華台北奧運會旗，而非中華民國國旗；現場播放中華民國國旗歌，而非中華民國國歌。

▲ 中華隊在開幕式上高舉隊旗進場。（圖／路透）

報導寫道，數十年來，台灣在奧運的榮耀一直受政治干擾，代表隊名稱無法使用中華民國或台灣，必須依國際奧林匹克委員會（IOC）通過的決議，以「中華台北」名稱參與國際賽事。相關條例禁止使用任何暗示台灣是主權國家的符號。

東京奧運羽球男雙決賽登場前，王齊麟與李洋都在社群媒體上強調台灣認同，兩岸緊張隨之加劇。「麟洋配」奪金後，李洋在臉書（Facebook）發文：「這份奧運殿堂上最高的榮耀獻給我的國家－台灣。」

總統蔡英文恭賀兩人奪金的臉書貼文寫道：「恭喜『麟洋配』拿下我國第一面羽球金牌！」

羽球一向是中國獨霸的奧運競賽項目之一，「麟洋配」突破障礙拿下男雙金牌後，中國社群媒體微博上部分網民憤怒以對；有人將台灣視為中國一部分，恭喜中國拿下勝利；其他網民則指控兩人鼓吹台獨，批評他們忘恩負義。

中國網民除鎖定台灣選手外，也將充滿民族主義色彩的攻擊對準來自香港的運動員。

東京奧運羽球項目兩岸持續交手，台灣好手戴資穎1日在決賽歷經3盤激戰不敵中國名將陳雨菲，拿下女單銀牌。許多微博用戶賽前指控戴資穎支持台獨，理由是戴資穎曾感嘆無法在國際賽事舉起中華民國國旗。（編輯：韋樞）