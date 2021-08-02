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日本「24hrs便利超商」是東奧英雄！　紐時記者：救了我的命

▲▼日本7-Elevene,日本小七,日本7-11,便利商店。（圖／路透）

▲《紐約時報》記者形容，日本的24小時便利商店宛如本屆奧運「救贖」。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

各國運動員與媒體記者湧入日本參加2020東奧，卻因首都圈疫情嚴峻、正處於緊急狀態而無法隨意行動，遑論踏入餐廳、酒吧與商店用餐。《紐約時報》記者安德魯（Andrew Keh）寫道，24小時便利商店成為本屆奧運的「救贖」，大批外國訪客不僅能在這裡填飽肚子，還能盡情享受多元美食。他甚至直言，便利超商「救了我的性命」。

報導指出，外國記者、官員、運動員及工作人員只能往返飯店與東奧會場，不得在「防疫泡泡」範圍外的地方逗留超過15分鐘。儘管如此，他們卻能在便利商店買到各式各樣的食物，包括不同口味的便當、炸物、壽司、麵類、精緻簡餐以及稀有零食，更令人訝異的是，這些餐點還非常美味。

▲▼ 日本便利超商便利商店。（圖／達志影像／美聯社）

▲便利商店琳瑯滿目的餐點、零食與用品滿足外國訪客需求。（圖／達志影像／美聯社）

東奧新聞媒體大樓的便利商店Lawson每天總是排滿飢餓人群，飯店外的7-Eleven午夜過後依然非常熱鬧，每個人都盯著琳琅滿目的貨架，思考如何搭配出最完美的一餐，運動員也常常買回一整袋滿滿的零食。除了食物以外，也可以在這裡買到防曬乳、手帕、領帶、襯衫甚至內衣褲。

哈佛大學人類學家懷特勞（Gavin Whitelaw）已研究日本便利商店超過20年，「它們不是高級壽司店，但也同樣是日式產物，在這個國家經歷50年歷史後，早已本土化」。他指出，日本便利商店的消費體驗核心一直都是創新與多樣性，但儘管受到大眾嚴重依賴，有時卻被視為理所當然；人們因為疫情而更感謝這些企業，或許算是一點安慰。

▲▼ 日本便利超商便利商店Lawson。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本便利超商便利商店Lawson。（圖／達志影像／美聯社）

《紐約時報》寫道，日本便利商店的魔力在於品質、種類以及無所不在的特性。記者安德魯飛了14小時抵達東京，在機場花費7小時接受新冠篩檢，入住飯店時已將近午夜。此時他已30小時沒有闔眼、12小時沒吃飯，卻還能在Lawson買到一袋美味的冷凍雞胗，直呼「救了我的性命」。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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