COVID-19流感化！　英專家警告「每年好幾波疫情」：幾千人死亡

▲英國解封。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國7月逐步解封，儘管近2周確診數字下降，每日仍有近百例確診，但科學家警告，接下來COVID-19病毒流感化，英國每年可能會有數千人因此致死。

綜合外電報導，英國每年一到冬天就有許多人受到流感等季性病毒感染甚至死亡，因此部分科學家警告即便目前確診數字下降，但病毒隨時間演變流感化後，每年死亡人數會是數千人。布里斯托大學（University of Bristol）教授芬恩（Adam Finn）告訴《衛報》，COVID病毒未來將會持續纏繞著人類社會，「病毒已經讓我們看到，它們的基因靈敏度比想像中的更強，但傳播力還未像流感病毒那樣強盛」，他更近一步警告，每年死亡人數甚至會超過萬人。

牛津大學羅莎琳富蘭克林（Rosalind Franklin）研究所主任奈史密斯（James Naismith）也認為，COVID病毒將會在往後變成流感般的存在，於冬季時分波襲來，造成數千人死亡，而有些年可能會愈到更大的流行，讓英國死亡人數超過萬人，但具體死亡人數仍難評估。

不過諾丁漢大學的教授強納森擘（Jonathan Ball）持不同看法，他認為靠群體免疫能夠遏制染疫死亡數，對於其他人「每年死亡數千人的預期」，他則認為過於悲觀。在往後可能感染死亡的最高風險族群，仍可能會是長者及重病患者，與流感死亡主要族群無異，但是否提高或無明顯影響平均死亡人數，仍需要時間驗證。