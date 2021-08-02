英航母「伊莉莎白女王號」駛入菲律賓海：展現維護印太安全決心

▲伊莉莎白女王號航母駛入菲律賓海。（圖／翻攝自推特）

文／中央社記者陳韻聿倫敦1日專電

英國航艦打擊群指揮官慕豪思今天推文表示，伊麗莎白女王號航艦打擊群已通過呂宋海峽、進入菲律賓海。他強調打擊群的任務航行顯示英國為印太區域安全做出貢獻的實力與決心。

慕豪思（Steve Moorhouse）指出，從東大西洋及地中海出發後，伊麗莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）打擊群至今已航行1萬英里。這是此航艦打擊群首次執行遠洋任務，也顯示英國可在印太區域為盟友及夥伴提供可恃戰力、為海上安全做出貢獻。

打擊群5月開始首次操演航程，且是首度航向印太區域，並規劃與美國、印度、新加坡、日本、南韓、澳洲等區域盟友聯合演訓。

▲朝南海迢迢千里而來的伊莉莎白女王號。（圖／翻攝自推特）

伊麗莎白女王號是英國目前最先進航艦。慕豪思曾說，打擊群的部署擴及印太區域顯示英國擁有「全球化海軍」，也是「有力的宣告」。

不過，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）7月27日訪問新加坡時公開表示，作為美國的盟友，英國若不把焦點放在亞洲，可發揮的效益或許會比較大。

奧斯汀開美國官員第一槍後，慕豪思頻頻在推特發文和張貼照片，凸顯英國打造「全球化海軍」的決心與實力，更稱伊麗莎白女王號打擊群過去數週持續精進遠洋戰力，成果非同小可，全球很少海軍能辦到。

儘管英軍部署印太被視為有助嚇阻中國擴張及破壞立基於規則的國際秩序，英國內部、甚至美國等盟友，對於英國政府相關作為是否實質有助歐美安全合作全球布局，至今仍爭論不休；不少專家憂心，歐洲地區的防衛恐因此遭削弱，而相較於中國，來自俄羅斯的威脅更是近在咫尺。

伊麗莎白女王號打擊群日前駛入南海，引發中國強力抨擊。英國國防部則強調，打擊群在南海執行的是合法航行，並否認挑釁。