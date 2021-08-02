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Delta變異株強襲「美10天確診翻倍」　佛奇：美國不會封城

▲▼美國,新冠,口罩,疫苗。（圖／路透）

▲佛奇表示，美國不會為了防疫再回頭走封城路。（圖／路透）

文／中央社華盛頓1日綜合外電報導

美國總統拜登政府首席防疫顧問佛奇今天表示，儘管「疫情加劇」，美國將不會為了遏止疫情蔓延再度實施封城。

路透社報導，佛奇（Anthony Fauci）表示，最早在印度發現的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Delta使確診驟增，當中大多數患者沒有接種疫苗。

他接受美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）訪問表示，目前美國民眾接種疫苗的覆蓋率，足以避免封城。

佛奇說：「還不足以消滅疫情，但是我認為足可使我們不至於陷入去年冬天的處境。」

雖然全球陷入疫苗荒，不過美國任何12歲以上的民眾都可以免費接種疫苗。美國以發現金、送新車及其他獎勵措施鼓勵民眾施打疫苗，卻仍有3成多的民眾還沒注射。

佛奇表示：「美國有1億符合資格的民眾還沒有接種疫苗。」

另據路透社統計，過去10天，美國通報的全國新增確診數幾乎增加一倍，即使美國各州不會再度實施封城，但是Delta的蔓延仍可能危及經濟。

美國明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation），Delta變異株使數以百萬計的美國失業勞工感到擔憂，並且可能延宕美國就業市場的復甦。

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