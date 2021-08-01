國際奧會：台灣、香港參加2022北京冬奧無礙　強調「歡迎所有人」

▲ 中華隊於東奧開幕式 。（圖／體育署提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國近來頻派戰機擾台，加劇台海緊張，引發外界對於台灣可能無法參與2022年北京冬奧的憂慮。國際奧林匹克委員會（IOC）1日對此表示，儘管香港、台灣和中國政治關係持續緊張，依然能和其他屆一樣，派遣代表隊前往北京參加將在2022年2月舉行的冬季奧運。

國際奧會執行長杜比（Christophe Dubi）說明，中國在2015年獲得冬奧主辦權時便明確表示，將尊重《奧林匹克憲章》（Olympic Charter），IOC與主辦城市的合約對於預期的要求也非常精準，並無任何跡象顯示北京冬奧會有所不同，「所有人都受到歡迎。」

《路透社》報導，中國將民主台灣視為「一個中國」的一部份，從未排除動武可能。在北京堅持下，台灣只能以「中華台北」名義參加奧運。而香港1997年回歸中國後努力維持廣泛自治權，擁有獨立於中國奧委會的港協暨奧委會。

IOC發言人亞當斯（Mark Adams）表示，「中華台北和香港是我們206個國家奧林匹克委員會其中2個，這是事實。」香港與台灣代表隊也都有參與2008年的北京夏季奧運。

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