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Delta傳染期可長達18天！隔離14天恐仍有風險　現有防疫政策受挑戰

▲▼美國,新冠,篩檢。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國CDC最近警告，Delta的傳染力很高，人們必須謹慎以對。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

Delta變種病毒來勢洶洶，就連美國疾病管制與預防中心（CDC）也難以摸清其特性。CDC最近發出警告，Delta的傳染力大約和水痘一樣高，人們要謹慎以對。有教授在解讀數據後指出，Delta的傳染期比預期來得長，導致政府過去制定的14天隔離期或檢疫期受到挑戰。

《華盛頓郵報》7月末援引一份來自CDC內部的文件指出，Delta與新冠原病毒和其他變種病毒相比，傳染力和重症風險都相對較高，而且突破性感染發生的機率也和未接種疫苗的人士相同。

加州大學舊金山分校（UCSF）醫學系主任瓦赫特（Robert Wachter）在分析相關數據後發現，Delta比人們過去認知的來得強，單以Delta的傳染期來看，就比人們過去預料的還要長。

過去人們認為，新冠病毒的脫落期共為期13天。在這段期間，感染了新冠肺炎的患者，呼吸道會被病毒顆粒「沾附」，每當患者說話、呼吸或進食的時候，病毒就會排出顆粒，導致周圍的人也受感染。

印度研究顯示，與非Delta病例相比，Delta病例的CT值（循環數閥值）較低，顯示其傳染力比較高，而且患者在染疫後，傳染力維持在高水平的時間也更長。

瓦赫特因此推斷，政府之前試圖阻隔病毒傳播而採用的14天隔離或檢疫政策恐怕會面臨挑戰，因為現在數據顯示，Delta病毒的傳染期可能長達18天，比人們預期的多出5天。

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