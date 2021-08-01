Delta傳染期可長達18天！隔離14天恐仍有風險　現有防疫政策受挑戰

▲美國CDC最近警告，Delta的傳染力很高，人們必須謹慎以對。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

Delta變種病毒來勢洶洶，就連美國疾病管制與預防中心（CDC）也難以摸清其特性。CDC最近發出警告，Delta的傳染力大約和水痘一樣高，人們要謹慎以對。有教授在解讀數據後指出，Delta的傳染期比預期來得長，導致政府過去制定的14天隔離期或檢疫期受到挑戰。

《華盛頓郵報》7月末援引一份來自CDC內部的文件指出，Delta與新冠原病毒和其他變種病毒相比，傳染力和重症風險都相對較高，而且突破性感染發生的機率也和未接種疫苗的人士相同。

加州大學舊金山分校（UCSF）醫學系主任瓦赫特（Robert Wachter）在分析相關數據後發現，Delta比人們過去認知的來得強，單以Delta的傳染期來看，就比人們過去預料的還要長。

2) They believe the period of infectivity is longer (high levels of viral shedding for 18, rather than 13 days). This will raise questions about lengths of quarantine and isolation, as well as appropriate timing of testing.(4/13) pic.twitter.com/Geqc95gtSD — Bob Wachter (@Bob_Wachter) July 30, 2021

過去人們認為，新冠病毒的脫落期共為期13天。在這段期間，感染了新冠肺炎的患者，呼吸道會被病毒顆粒「沾附」，每當患者說話、呼吸或進食的時候，病毒就會排出顆粒，導致周圍的人也受感染。

印度研究顯示，與非Delta病例相比，Delta病例的CT值（循環數閥值）較低，顯示其傳染力比較高，而且患者在染疫後，傳染力維持在高水平的時間也更長。

瓦赫特因此推斷，政府之前試圖阻隔病毒傳播而採用的14天隔離或檢疫政策恐怕會面臨挑戰，因為現在數據顯示，Delta病毒的傳染期可能長達18天，比人們預期的多出5天。

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