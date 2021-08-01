美撐竿跳選手「被通知→完賽」只花2天　比賽結束一臉茫：先吃午餐

▲25歲的路德維格（Matt Ludwig）接獲通知到完賽只花了48小時。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國撐竿跳選手肯德里克斯（Sam Kendricks）新冠確診臨時退賽，另一名選手路德維格（Matt Ludwig）臨時被通知必須替補上場，從得知將要參加奧運到比賽結束，只花了48小時。他坦言完賽後仍有些茫然，不知道何時能夠回家，也不知道如何度過接下來的東京之旅，「我先從吃午餐開始吧！」

《今日美國》報導，路德維格7月28日晚間11時才接到電話，被經紀人告知必須上場，「你的飛機大約再8小時就要起飛了」，他當時正在位於俄亥俄州的公寓裡準備搬家，立刻改變所有行程，隔日凌晨4時開車到阿克倫大學（UOA）拿竿子，接著趕往克里夫蘭霍普金斯國際機場搭機，直奔東京。

▲路德維格無緣晉級決賽。（圖／達志影像／美聯社）

路德維格在東京時間30日下午4時抵達，晚間10時入住選手村，只吃了一點零食，便趕緊上床睡滿7小時，接著全力準備31日上午9時40分的預賽，「直到今早巴士離開（選手村）的1小時前，我才穿上制服」。儘管他成功越過前面2道橫桿，卻在第3道關卡落敗，以5.5公尺成績位居第10名，無緣晉級決賽。

路德維格在奧運選拔賽位居第4，原本應該隨時做好準備，以免前3名遇上突發狀況無法出賽，但由於原本的3位選手抵達東京後都已經開始練習，因此他就把重心轉移到2024巴黎奧運，從未想過竟還有機會臨時上陣。

路德維格很感激能夠來到東京，成為奧運選手，也對於正在飯店隔離的肯德里克斯感到遺憾。他坦言，這幾天的心情就像雲霄飛車一樣，「這是我的職涯中令人振奮的一步，也絕對改變我的一生」。

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