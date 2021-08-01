國際太空站拍攝台北夜景！他介紹「台灣首都」　璀璨燈火驚呆法國網友

▲國際太空站7月26日所拍攝的台北都會區夜景。（圖／翻攝自ISS83臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

台北市做為台灣的首都，擁有約270萬人口、加上周圍新北市的400萬人口，整座都會區繁華無比、燈火璀璨，棋盤式街道與迷宮型街巷儼然成為在地特色。然而，法國知名太空粉專日前分享從國際太空站拍攝的台北夜景，並以「台灣首都、現代都會」介紹，吸引6千多名網友按讚。

「國際太空站83」（ISS83）於7月30日在臉書上張貼一張台北都會區的衛星照，從照片中可以清楚看到淡水河、新店溪、大漢溪，以及台北市主要市區與新北市的板橋、中永和、三重、新莊，都會區燈火璀璨迷人，即便是從距離地球平均海拔400多公里處所拍攝，中山高、中正橋、洲美快速道路、忠孝東西路、市民大道等依舊清晰可見。

粉絲專頁在該張相片貼文中，以簡單明瞭的詞彙介紹台北的特色，「台灣。Alpha太空任務。台北，台灣的首都，是一座現代化的大都市，不僅有日本殖民時留下的小巷，還有繁忙的購物商圈與當代建築。」

而文中也解釋相片來源，表示該張相片其實是國際太空站的法籍太空人佩斯凱（Thomas Pesquet）於7月26日晚間經過台北上空時所拍攝，至截稿時已累計6500多人按讚、1760次分享、188則留言，不僅粉專作者直接在留言處以Google地圖方式標出台北在台灣的地理位置，法籍網友更留言，「台灣是傳統文化、不凡歷史與最棒美食兼具的美麗國家」。

另外，還有網友讚嘆台北夜景非常美麗，是慶祝台灣在奧運上奪金的禮物。

據悉，臉書粉專「國際太空站83」雖有近17萬名網友追蹤，不過其實去去並非由國際太空站官方、或是太空人佩斯凱所經營，而是由法國太空迷索伏那（Franz Soffner）管理，名稱中的83是其所居住的瓦爾省的行政編號。

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