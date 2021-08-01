祝賀「麟洋配」摘金！　美金融大亨推特發文喊：台灣不是中國

▲巴斯（Kyle Bass）在推特發文祝賀麟洋配奪金。（圖／翻攝Twitter@Jkylebass）

記者吳美依／綜合報導

台灣羽球男雙組合李洋、王齊麟7月31日僅花34分鐘，就以直落二成績擊敗「中國雙塔」李俊慧、劉雨辰，搶下我國奧運羽球史上首面金牌。美國知名避險基金大亨、海曼資本管理公司（Hayman Capital Management）創辦人巴斯（Kyle Bass）在推特發文祝賀，甚至在文末使用標籤（hashtag）強調，「台灣不是中國」（#TaiwanIsNotChina）。

巴斯在貼文中寫道，「恭喜台灣在羽球比賽上宰制中國隊」，並且貼出中華民國國旗的表情符號。他也提及日本桌球混雙組合水谷隼、伊藤美誠於上月26日打敗中國奪金一事，「（我）也要熱烈恭喜日本隊，他們在對上中國的桌球混雙比賽中取得巨大勝利，史詩般的勝利！」最後不忘標籤「＃日本」與「＃中國」。

▲巴斯（Kyle Bass）先前也曾在推特發文祝賀楊勇緯奪銀。（圖／翻攝Twitter@Jkylebass ）

事實上，巴斯一向對台友好，去年甚至喊話拜登應該承認台灣主權。台灣柔道選手楊勇緯上月奪銀後，他也開心發文寫道，「台灣的第一面奧運獎牌！」同樣在文末加上「台灣不是中國」（#TaiwanIsNotChina）的標籤，甚至標註中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進。

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