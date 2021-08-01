「麟洋配」為台灣破紀錄　日網嗨翻：跟日本拿金牌一樣開心！

記者陳宛貞／綜合外電報導

東京奧運羽球男雙決賽7月31日舉行，中華隊「麟洋配」以直落二擊敗中國「雙塔」組合，取得冠軍。日本媒體對此報導，二人自國中便是朋友，為台灣贏得奧運史上第一面羽球金牌，更有日本網友回應，台灣選手拿金牌對他來說就跟日本拿金牌一樣開心。

▲ 麟洋配贏得金牌，日本網友也為台灣感到開心。（圖／體育署提供）

日本《AFPBB News》1日報導，台灣的李洋與王齊麟擊敗來自中國的第三種子，獲得金牌。儘管他們在2019年才結為隊友，其實早在多年前就認識。李洋提到，（和王齊麟）從國中就互相認識，剛開始結成隊友時就有共同的目標，所以才能奪冠，二人的第一次奧運就能登上頒獎台是非常幸運的，很感謝隊友沒有放棄自己。

台灣摘金的消息在日本也引發討論，網友紛紛在在這則報導下方留言恭喜台灣，「日本羽球選手的成績很可惜，但台灣獲得金牌，感覺就跟日本拿金牌一樣開心」、「很多人長大成人後幾乎沒有國中時期的朋友了，從國中開始的隊友組合真是厲害」、「能夠戰勝中國並獲得冠軍，台灣人一定很高興吧」。

也有許多網友也透過留言彰顯台日友好，「真的很高興台灣能夠參加東奧，能帶著金牌回去更令人高興」、「台灣是日本很重要很重要的朋友，再次感謝你們來到東京」、「日本和台灣也從很久以前就是很重要的朋友！恭喜獲得金牌！」

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