22歲鮮肉滑板王子買下2584萬豪宅！　又圓奧運奪金夢成人生勝利組

▲堀米雄斗在東奧奪下日本史上首面滑板金牌後瞬間爆紅。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

日本22歲滑板王子堀米雄斗（Yuto Horigome）在東京奧運奪下日本史上首面滑板金牌，高超技巧加上帥氣外型讓他瞬間爆紅。年紀輕輕的堀米雄斗除了如願完成奧運奪金夢想外，還憑著自身驚人的廣告收益，在去年9月買下一間價值1億日圓（約新台幣2584萬元）的豪宅，成為名副其實的「人生勝利組」。

據《朝日新聞》等日媒報導，堀米雄斗在去年10月獲得多位贊助商的青睞，大賺了一筆贊助金，讓他有能力可以在21歲時，就在洛杉磯買下一間有著4間房、1個客廳、1個飯廳和1個廚房的豪宅，完成他自小就希望在美國有房子的願望。

報導稱，堀米雄斗的豪宅面積非常大，大約有540坪左右，家裡除了有許多滑板和撞球桌等運動設施外，後院還有1個可以讓他專心練習滑板的場地，只要走到後院，堀米雄斗就可以在那裡度過一整天的美好滑板時光。

堀米雄斗表示，「我上小學的時候就想在美國買一間自己的房子，當年許多人都因此嘲笑我，但現在我的夢想成真了」。不過，即使堀米雄斗已完成成為奧運冠軍的夢想，但他還有更大的野心，「我想買更大的房子，還想贏更多比賽，留下很多厲害的影片，成為出名的選手」。

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