新冠未來恐會流感化！科學家：每年冬季都會爆發「造成上萬人死」

▲英國科學家認為，新冠未來可能將變得像流感一樣，在每年冬季都會爆發，並帶走不少人命，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英國科學家警告，在未來，新冠肺炎可能會變得像其他季節性流感一樣，疫情在夏季趨穩，秋季開始爆發，並在冬季攀升至峰值，導致英國未來每年可能面臨成千上萬人口死於新冠肺炎的狀況。

據《衛報》報導，隨著新冠病毒的流行，這種疾病未來可能會演變成和其他季節性流感一樣，在冬天出現大量病例，並奪走數千條年老者和體弱者的性命。研究人員認為，新冠疫情未來可能會在夏季趨穩，然後在秋季隨著疫苗接種率下降、學校開課再次爆發，並在冬季因為人們經常群聚室內避寒，空氣不流通且接觸機率增加，而造成確診數攀升至峰值、帶來多起死亡案例。

布里斯托大學教授芬恩（Adam Finn）表示，新冠病毒的基因變化比預期靈活，雖然其變種速度還比不上流感病毒，但他認為新冠帶來的問題未來仍會繼續困擾人們，並導致每年有成千上萬的人死於新冠。芬恩的觀點與牛津大學教授奈史密斯（James Naismith）不謀而合。

奈史密斯指出，「我們可能不會看到新冠像野火一樣快速蔓延，因為民眾會有足夠的群體免疫力來確保疫情不會迅速爆發，不過我們還是會出現一波又一波像流感一樣的病例，而且這些病毒會帶走人命。」奈史密斯估計，人們未來會在每個冬季出現成千上萬個死亡案例。

不過，諾丁漢大學教授鮑爾（Jonathan Ball）卻持反對態度，他認為「隨著時間的推移，人們對新冠的免疫力會逐漸增加，因此新冠造成的死亡案例會變少。這當然不代表我們不會再出現死亡病例，但要說每年都會死數千人，那是有些過於悲觀了」。

儘管新冠未來是否會帶來大規模死亡的情況仍不得而知，但老年人與體弱者難以抵抗新冠的攻擊，是個明顯的事實。芬恩表示，「我們可以將新冠帶來的問題最小化，例如接種用疫苗。」倫敦衛生與熱帶醫學院（LSHTM）教授希伯（Martin Hibberd ）也指出，英國對抗新冠病毒的戰爭已來到轉折點，隨著擁有新冠抗體的人已逾9成，「我們很快就會看到疫苗的效果，但我們仍會看到病例的出現。」

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