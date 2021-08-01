南韓跆拳道鮮肉棄養愛犬！網爆料「冷血笑搖骨灰」：根本沒做健檢

▲南韓跆拳道選手李大勳曾在2018雅加達亞運擊敗伊朗選手，為該國奪下第3面金牌。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓29歲的鮮肉跆拳道好手李大勳（이대훈）在2020東奧男子68公斤級16強賽事中，爆冷門敗給19歲的烏茲別克選手拉希托夫（Ulugbek Rashitov），事後他拋出震撼彈，表示將從體壇隱退，讓網友們深感惋惜。不過一名網友日前爆料，李大勳曾因吠叫聲太吵而棄養寵物犬，不僅多年來未注射過疫苗，甚至飼料與寵物用品都比垃圾還低劣。

根據韓媒《Money S》獨家報導，該名網友日前在李大勳的粉絲社團網站發文，自稱從2014年起領養被李大勳棄養的寵物犬Happy，他表示隨著Happy年齡日益增長，先天患有的氣管狹窄病況愈發明顯，因此根本不可能久吠，「您跟我說Happy曾從床上摔下來，導致腳一瘸一拐，那是不是要帶牠去醫院照X光？為什麼就這樣放著不管？」

該名網友表示，他帶Happy去醫院檢查、照X光後才發現，李大勳數年以來根本沒帶Happy去醫院進行健康檢查、注射疫苗，甚至從未服用心絲蟲藥，而且飼料與衣服都還堪稱「垃圾等級」，就連動物收容所都不太敢用。

網友補充，Happy的牙齒狀況非常差，根本無法吞咬食物，且因為氣管狹窄相當嚴重，之後還進行一次大手術，「雖然我把Happy的狀況如實告訴李大勳，不過李大勳根本就不回我。」

▲李大勳與寵物犬Happy合影，Happy的牙齒狀況非常差。（圖／翻攝自韓網）

李大勳的父親曾解釋棄養原因，「是因為搬進選手村附近的共同住宅，房東不准養狗」，並表示想拿回Happy死後的骨灰。事後，網友將Happy的骨灰轉交給李大勳，卻沒想到李大勳邊搖著骨灰邊笑。

網友表示，當初李大勳承諾會為Happy建一座墓並拍照為證，不過至今卻仍未收到李大勳的聯繫，「如今他做為一名優秀的選手，從容宣布隱退，應該有很多時間，不過他從未遵守當初的承諾。」

對於該名網友的指控，李大勳的團隊在與韓媒《News1》的通話中表示，目前透過媒體公開的內容大部分皆非事實，要求民眾等待所有的調查結果出爐。

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