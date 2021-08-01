「麟洋配」摘金　韓網破2萬轉推大讚！韓媒：永留中國歷史的屈辱

記者陳宛貞／綜合外電報導

2020東京奧運熱烈進行中，中華隊羽球男雙組合「麟洋配」7月31日擊敗中國贏得金牌，不僅台灣舉國歡騰，一名南韓網友在推特上分享此消息後獲得破2萬次轉推，許多人都發文恭喜台灣。南韓體育新聞媒體則指出，台灣為中國帶來永留歷史的屈辱。

▲ 麟洋配為台灣奪下隊史首面羽球金牌 。（圖／達志影像／美聯社）

南韓一名網友31日晚間在推特發文表示，東奧羽球男雙由台灣對上中國，而台灣以直落二的成績贏得金牌，並以激動語氣寫下「非常恭喜台灣」。這則推文短短一天獲得破2萬次轉推與近萬讚，南韓網友紛紛引用並寫下，「我們站在你們這邊」、「Taiwan No. 1!」、「台灣太帥氣了」、「連我都覺得好幸福」、「如果我是台灣選手應該會得意到被取消資格」、「正義終究勝利」，也有網友附上中華民國國旗飛揚的動圖。而許多台灣網友更在推特上回應，恭喜南韓女排擊敗日本晉級8強。

와 시발 배드민턴 남자복식 대만이랑 중국 대진이었는데 대만이 금 땄어 2:0으로;;;;; 대만 존나 축하합니다 — 끼니 (@891205V) July 31, 2021

另一方面，南韓《Xsports News》1日報導，受到中國外交壓迫的台灣在決賽中花34分鐘擊敗中國，以羽球為中國選手帶來永留歷史的恥辱，大讚李洋與王齊麟在第二局展現完美實力，讓對手還沒機會好好發揮就敗北。

報導說明台灣以「中華台北」名義出賽的原因，提及日本NHK轉播開幕式時使用「台灣選手」一詞，卻招來中國不滿，並稱台灣選手站在頒獎台上最高的位置、中華奧會會旗高過五星旗為「歷史性的瞬間」。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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