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水谷隼不忍了！奪金收一長串「去死」詛咒　怒公開霸凌訊息要反擊

▲水谷隼。（圖／路透）

▲ 水谷隼和伊藤美誠拿下桌球混雙金牌。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

東京奧運如火如荼進行中，日本桌球混雙組合水谷隼、伊藤美誠上月26日擊敗中國，奪得隊史首面桌球金牌，未料賽後二人的社群網站都被大量攻擊性留言灌爆。水谷隼日前在推特親自公開他收到的惡意訊息並表示，將採取措施反擊。

▲▼ 水谷隼收到大量惡意訊息。（圖／翻攝自Twitter／@Mizutani__Jun）

▲ 水谷隼公開惡意訊息。（圖／翻攝自Twitter／@Mizutani__Jun）

水谷隼30日在推特上傳一段影片，其中可見一名網友傳私訊給他，劈頭大罵「消失吧」、「討人厭到上熱搜的程度」、「既然已讀了就回訊息啊」，接著打下一長串「去死」，訊息內容充滿惡意。水谷隼說明，對方似乎說完想說的話就刪除帳號，「我會聯絡相關單位並採取適當措施。」

事實上，水谷隼的推特自金牌戰後便湧入許多簡體字惡意留言，他28日也曾發文指出，某個國家網友跑來留言要他「去死」、「給我消失」、「死了最好」，但這一切他早就免疫，也無法對他造成任何傷害，「我更高興的是，比賽能讓全世界的大家熱血沸騰，謝謝傳訊鼓勵、支持的日本人們！」大氣的態度贏得許多網友讚賞。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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