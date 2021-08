性侵犯竟能出征東奧！　美國男子擊劍隊「戴粉紅口罩」參賽抗議

▲東奧美國男子擊劍。(圖/路透)

東奧賽事正在進行中,美國男子擊劍隊3名選手7月30日戴著粉紅色口罩出賽,抗議29歲隊友哈季奇(Alen Hadzic)被指控性侵,卻仍能代表國家出賽。雖然哈季奇未被除名,但遭美國奧委會、美國擊劍協會聯合處分,必須與隊員分開前往東京,禁止待在選手村、改住附近另一間飯店,也不准與女性隊員一同訓練。

《全國公共廣播電台》(NPR)報導,美國擊劍選手霍伊爾(Jake Hoyle)、麥克道德(Curtis McDowald)與拉米瑞茲(Yeisser Ramirez)戴著亮眼粉紅色口罩出賽,讓唯一戴著黑色口罩的哈季奇顯得格格不入。

女性擊劍選手杜布洛維奇(Jackie Dubrovich)大讚3位隊友以行動替性侵受害者發聲,「那些放任與保護暴力加害者的人或體系沒有被究責」。她認為,「女性運動員未能獲得保護,我們的安全被認為是不重要的」。

