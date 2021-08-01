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性侵犯竟能出征東奧！　美國男子擊劍隊「戴粉紅口罩」參賽抗議

▲▼東奧美國男子擊劍。（圖／路透）

▲東奧美國男子擊劍。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

東奧賽事正在進行中，美國男子擊劍隊3名選手7月30日戴著粉紅色口罩出賽，抗議29歲隊友哈季奇（Alen Hadzic）被指控性侵，卻仍能代表國家出賽。雖然哈季奇未被除名，但遭美國奧委會、美國擊劍協會聯合處分，必須與隊員分開前往東京，禁止待在選手村、改住附近另一間飯店，也不准與女性隊員一同訓練。

《全國公共廣播電台》（NPR）報導，美國擊劍選手霍伊爾（Jake Hoyle）、麥克道德（Curtis McDowald）與拉米瑞茲（Yeisser Ramirez）戴著亮眼粉紅色口罩出賽，讓唯一戴著黑色口罩的哈季奇顯得格格不入。

女性擊劍選手杜布洛維奇（Jackie Dubrovich）大讚3位隊友以行動替性侵受害者發聲，「那些放任與保護暴力加害者的人或體系沒有被究責」。她認為，「女性運動員未能獲得保護，我們的安全被認為是不重要的」。

哈季奇入選國家隊替補選手不久後，被3名女性指控2013至2015年犯下不當性行為，但卻矢口否認。儘管他一度遭獨立調查組織「美國安全運動中心」（U.S. Center for SafeSport）禁止參加所有擊劍活動，但裁決結果幾周後卻完全逆轉。該組織一名仲裁員認為，停賽處分「不適合」指控內容，哈季奇出賽也不會「損害美國或他的運動生涯聲譽」。

美國擊劍隊選手非常不認同，不僅對此感到憤怒，也開始質疑理應保護運動員免於性犯罪的「美國安全運動中心」。他們認為，哈季奇的出席可能影響全隊安全與心理狀態，甚至破壞訓練品質與出賽表現，因此要求美國擊劍協會實施適當措施，盡可能減少干擾、加強安全維護。

哈季奇的律師帕爾瑪（Michael Palma）表示，美國擊劍隊的決策導致其客戶「無法參與理應獲得的奧運體驗」，最後沒有出賽。美國男子擊劍隊在7月30日的賽程中輸給日本，位居第9名。

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