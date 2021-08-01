　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

超羞「陰莖蛇」入侵美國！最長可達1.5公尺　科學家急追神祕源頭

▲▼ 無足兩棲動物「蚓螈」（caecilian）。（圖／翻攝instagram帳號marcus_encel_art）

▲無足兩棲動物「蚓螈」（caecilian）。（圖／翻攝instagram帳號marcus_encel_art）

記者吳美依／綜合外電報導

美國佛州2019年首度發現無足兩棲動物「蚓螈」（caecilian），其外表激似男性生殖器，最長可達5英尺（約1.5公尺），因此獲得「陰莖蛇」的稱號。官方宣布，由於近年陸續在同水域發現多尾蚓螈，因此科學家將展開調查，釐清此物種究竟從何而來、是否已經穩定棲息，甚至成為影響環境的入侵物種（invasive species）。

《鏡報》、《紐約郵報》等外媒報導，全美第1條被發現的蚓螈2019年現蹤邁阿密C-4運河，其身長約2英尺（約61公分），被研究人員捕獲並養殖在水缸內，最後卻因拒絕進食，不幸死亡。

▲▼ 無足兩棲動物「蚓螈」（caecilian）。（圖／翻攝instagram帳號marcus_encel_art）

▲全球約有200種蚓螈（caecilian），大多生活在地下。（圖／翻攝instagram帳號marcus_encel_art）

蚓螈主要棲息在亞洲與中南美洲等熱帶地區，通常生活在地下，透過臉部觸手（tentacles）獵捕白蟻、蝸牛、青蛙、蜥蜴或小型蛇類等獵物。由於牠擁有頭骨與脊椎，因此不被視為蠕蟲類，但卻沒有尾巴，所以也不屬於蛇類。

佛州博物館爬蟲學藏品主任西伊（Coleman Sheehy）坦言，科學家對於蚓螈所知甚少，因此非常希望能夠了解其習性與分布，「我從沒有想過，有一天會在佛州發現蚓螈」。他表示，雖然蚓螈對人類不構成威脅，但仍需釐清此外來種對原生水域和環境的影響，以及是否危害佛州生態系。

▲▼ 無足兩棲動物「蚓螈」（caecilian）。（圖／翻攝Florida Museum）

▲美國佛州科學家將要開始調查蚓螈對當地生態的影響。（圖／翻攝Florida Museum）

佛州生態系已經受到多個入侵物種衝擊，包括緬甸蟒、黃水蚺以及綠鬣蜥。雖然蚓螈在野外不常見，但在寵物黑市交易裡卻非常熱門，價格介於300至1000美元（約新台幣8400至2.8萬元）。因此，不少人懷疑，佛州運河裡的蚓螈可能就是遭飼主放生，流落野外。

全球熱銷明星保養品！　蘭蔻小黑瓶只要3360

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
超羞「陰莖蛇」入侵美國！最長1.5公尺　科學家急追源頭
黃筱雯左手滿是刺青　背後意義曝光：這代表台灣
潘政琮東奧高球暫排第4名！　有望爭牌已寫最佳成績
黃筱雯奪牌背後傷心事曝光！父曾三度入獄　她淚喊：我能改變命運
快訊／北市公布1確診足跡　4天內「換了3家旅館」
一芳董娘爽玩涵碧樓游泳池！　IG曬照還沒戴口罩
李洋：我女朋友超喜歡你的！　IG限時動態曝光
18度對決僅3勝　陳雨菲曝小戴「3強點」：很難對付
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

水谷隼不忍了！奪金收一長串「去死」詛咒　怒公開霸凌訊息要反擊

超羞「陰莖蛇」入侵美國！最長可達1.5公尺　科學家急追神祕源頭

南韓7月出口創「歷年新高」！554億美元年增29.6%　逆勢突破疫情

美「體操女王」又退賽！忍痛宣布退出自由體操決賽　個人賽僅剩1場

「台灣擊敗中國」衝上美論壇熱門！　美NBC：創造歷史只花34分鐘

網紅帶18歲正妹約會　突遭開槍狂轟！看「殺戮電影」遇劫慘死

60%人已接種確診數仍創新高！佛州單日新增破2萬　佔全美病例20%

怕激怒祖國酸民！中國教練「幫菲律賓擊敗自家人」　頒獎才敢現身

土耳其4天內「98起野火狂燒」已6死　不排除為恐怖主義破壞行徑

研究：變異毒株「只靠疫苗擋不住」　所有人接種前不應鬆綁防疫

周揚青認愛了！分手羅志祥1年　首放閃富二代男友：我們三觀相符

陳漢典挺戴資穎奪金！曝她「私下超親民」　萬人起鬨「穿啦啦隊服接機」..親回：先不要！

戴資穎衝進4強！陳漢典場邊應援照瘋傳　他攜手Lulu重現經典廣告…她笑場ＸＤ

麟洋配擊敗中國大陸寫羽壇新頁　勇奪台灣奧運羽球「史上第一金」

周揚青和百億總裁「認識2個月就交往」！　男友認一見鍾情：特別天真可愛的女孩

空間太擠！小花枝模仿「狐獴」站立 發出藍光...飼養員：警告同伴別靠近

救護車執勤鳴笛遭轎車攔腰猛撞　整台車側翻...再撞上等紅燈客運

歡慶麟洋奪金！家鄉放煙火慶祝　李洋看旗子升起喊：我是金門人

男子挑戰連續30天在身上刺青！ 左臂整圈插圖滿意：快樂最重要

一見鍾情！雙胞胎愛上雙胞胎❤ 「姊妹熱戀巨肌兄弟」4人同居互尬

水谷隼不忍了！奪金收一長串「去死」詛咒　怒公開霸凌訊息要反擊

超羞「陰莖蛇」入侵美國！最長可達1.5公尺　科學家急追神祕源頭

南韓7月出口創「歷年新高」！554億美元年增29.6%　逆勢突破疫情

美「體操女王」又退賽！忍痛宣布退出自由體操決賽　個人賽僅剩1場

「台灣擊敗中國」衝上美論壇熱門！　美NBC：創造歷史只花34分鐘

網紅帶18歲正妹約會　突遭開槍狂轟！看「殺戮電影」遇劫慘死

60%人已接種確診數仍創新高！佛州單日新增破2萬　佔全美病例20%

怕激怒祖國酸民！中國教練「幫菲律賓擊敗自家人」　頒獎才敢現身

土耳其4天內「98起野火狂燒」已6死　不排除為恐怖主義破壞行徑

研究：變異毒株「只靠疫苗擋不住」　所有人接種前不應鬆綁防疫

臉書痛罵大舅子「一邊念經一邊摸奶」　女兒也補刀雙雙遭判拘

我國拳擊第一面獎牌！黃筱雯打進4強　母校報喜：蘭州的驕傲

勾纏人夫被抓包…她承諾斷開卻「再吃一波」！激怒正宮300萬沒了

楊勇緯俘獲日本少女心　日媒專文介紹：像鈴木一朗自律

誰說拳擊就要Man？黃筱雯左臂刺青不只台灣　更反轉刻板印象

4生肖事業愛情兩得意！　TOP3羊「把握七夕前後」異性緣爆棚

知名繪師控未成年上床後餵避孕藥、拍不雅照…醫生：這輩子不能生

東奧高球最終輪潘政琮暫排第4名　有望爭牌已寫最佳成績

楊謹華喝美容湯養顏　零廚藝也會做

LIVE／預約平台頻出包「優化方案」出爐　陳時中最新說明

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

國際熱門新聞

澳洲台灣人口差不多　獎牌數卻狂勝

網紅突遭開槍！看完殺戮電影遇劫亡

奧運恐怖摔車影片曝　名將慘遭「連環輾」

歹徒搶劫！女店員拿「45cm軟Q陽具」狠打

女選手魔性大喊「馬英九」　影片曝光

怕激怒酸民！中國教練「頒獎才敢現身」

東奧落跑選手流浪時「睡廢車、有人請吃飯」

美國發現「陰莖蛇」　最長1.5m！

26歲女產「9胞胎」現況曝！2個多月燒近4000萬

芬蘭50年最嚴重野火　蔓延300公頃

中國體操選手痛失金牌　他1動作「太失禮」

「台灣擊敗中國」衝上美論壇熱門

完全接種者占Delta逾7成病例！　3種疫苗都上榜

19歲少女訓練「遭鏈球爆頭」昏迷3月逝　奧運夢碎

更多熱門

相關新聞

美「體操女王」又退賽！個人賽僅剩1場

美「體操女王」又退賽！個人賽僅剩1場

素有「體操女王」美譽的美國女子體操選手拜爾絲（Simone Biles）原本有望在決賽中一爭高下，然而昨（31）日經醫療人員評估後，因心理健康狀況，決定退出原定今（1）日舉行的高低槓、跳馬決賽。如今經過衡量後，又宣布退出自由體操決賽，稍晚會宣布是否繼續參加平衡木決賽。

「台灣擊敗中國」衝上美論壇熱門

「台灣擊敗中國」衝上美論壇熱門

網紅突遭開槍！看完殺戮電影遇劫亡

網紅突遭開槍！看完殺戮電影遇劫亡

佛州確診數破2萬！60%人已接種仍難擋Delta

佛州確診數破2萬！60%人已接種仍難擋Delta

完全接種者占Delta逾7成病例！　3種疫苗都上榜

完全接種者占Delta逾7成病例！　3種疫苗都上榜

關鍵字：

北美要聞外來種入侵物種生態系

讀者迴響

熱門新聞

范瑋琪被揪「在家看盜錄奧運鐵證」打臉黑人！

中國雙塔李俊慧道歉：恭賀中華隊

快訊／黑人認了看盜播奧運：深感道歉　

一圖看8/1賽程　戴資穎李智凱拼金

台灣奪金！央視斷訊　陸網友崩潰

金牌男雙麟洋配最強後盾是他！

被抓包「看盜播東奧還發文」！　陳建州刪照回應

陳建州用「安博盒子」看東奧？范瑋琪失手拍到白色物體

李洋英文訪問飆「供蝦毀」　求救小眼神網笑翻

金門發472萬給李洋！486先生：送獎金給王齊麟

老爸親手穿9支球拍線　全被李洋打斷

黃筱雯4強保底銅牌 奧運拳擊規則不同

麟洋配拍落雙塔！ 陸媒：台灣選手太狠

選高端才是「真聰明」　他：符合印度神童預言

麟洋奪金！陸網友：沒想過會這樣輸

更多

最夯影音

更多
周揚青認愛了！分手羅志祥1年　首放閃富二代男友：我們三觀相符

周揚青認愛了！分手羅志祥1年　首放閃富二代男友：我們三觀相符
陳漢典挺戴資穎奪金！曝她「私下超親民」　萬人起鬨「穿啦啦隊服接機」..親回：先不要！

陳漢典挺戴資穎奪金！曝她「私下超親民」　萬人起鬨「穿啦啦隊服接機」..親回：先不要！

戴資穎衝進4強！陳漢典場邊應援照瘋傳　他攜手Lulu重現經典廣告…她笑場ＸＤ

戴資穎衝進4強！陳漢典場邊應援照瘋傳　他攜手Lulu重現經典廣告…她笑場ＸＤ

麟洋配擊敗中國大陸寫羽壇新頁　勇奪台灣奧運羽球「史上第一金」

麟洋配擊敗中國大陸寫羽壇新頁　勇奪台灣奧運羽球「史上第一金」

周揚青和百億總裁「認識2個月就交往」！　男友認一見鍾情：特別天真可愛的女孩

周揚青和百億總裁「認識2個月就交往」！　男友認一見鍾情：特別天真可愛的女孩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面