超羞「陰莖蛇」入侵美國！最長可達1.5公尺　科學家急追神祕源頭

▲無足兩棲動物「蚓螈」（caecilian）。（圖／翻攝instagram帳號marcus_encel_art）

記者吳美依／綜合外電報導

美國佛州2019年首度發現無足兩棲動物「蚓螈」（caecilian），其外表激似男性生殖器，最長可達5英尺（約1.5公尺），因此獲得「陰莖蛇」的稱號。官方宣布，由於近年陸續在同水域發現多尾蚓螈，因此科學家將展開調查，釐清此物種究竟從何而來、是否已經穩定棲息，甚至成為影響環境的入侵物種（invasive species）。

《鏡報》、《紐約郵報》等外媒報導，全美第1條被發現的蚓螈2019年現蹤邁阿密C-4運河，其身長約2英尺（約61公分），被研究人員捕獲並養殖在水缸內，最後卻因拒絕進食，不幸死亡。

▲全球約有200種蚓螈（caecilian），大多生活在地下。（圖／翻攝instagram帳號marcus_encel_art）

蚓螈主要棲息在亞洲與中南美洲等熱帶地區，通常生活在地下，透過臉部觸手（tentacles）獵捕白蟻、蝸牛、青蛙、蜥蜴或小型蛇類等獵物。由於牠擁有頭骨與脊椎，因此不被視為蠕蟲類，但卻沒有尾巴，所以也不屬於蛇類。

佛州博物館爬蟲學藏品主任西伊（Coleman Sheehy）坦言，科學家對於蚓螈所知甚少，因此非常希望能夠了解其習性與分布，「我從沒有想過，有一天會在佛州發現蚓螈」。他表示，雖然蚓螈對人類不構成威脅，但仍需釐清此外來種對原生水域和環境的影響，以及是否危害佛州生態系。

▲美國佛州科學家將要開始調查蚓螈對當地生態的影響。（圖／翻攝Florida Museum）

佛州生態系已經受到多個入侵物種衝擊，包括緬甸蟒、黃水蚺以及綠鬣蜥。雖然蚓螈在野外不常見，但在寵物黑市交易裡卻非常熱門，價格介於300至1000美元（約新台幣8400至2.8萬元）。因此，不少人懷疑，佛州運河裡的蚓螈可能就是遭飼主放生，流落野外。

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