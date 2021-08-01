「台灣擊敗中國」衝上美論壇熱門！　美NBC：創造歷史只花34分鐘

▲ 麟洋配為中華隊拿下東奧第7面獎牌。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2020東京奧運進行中，中華隊男雙組合「麟洋配」7月31日直落二擊敗中國組合，拿下隊史第一面羽球金牌。美國國家廣播公司（NBC）報導，中華台北隊只花34分鐘就寫下歷史，美國論壇REDDIT上也有許多國外網友留言恭喜台灣。

美國NBC電視台賽後撰文報導，「在周六的羽球男雙決賽中，中華台北隊僅用34分鐘就創造奧運羽球歷史，成為首支奪得金牌的非種子組合」，這也是中華台北隊在奧運羽球項目中獲得的首面金牌。

一名網友31日晚間在REDDIT論壇以「台灣擊敗中國贏得羽球男雙金牌」為題發文，分享王齊麟／李洋對決中國「雙塔」組合李俊慧／劉雨辰的結果，衝上熱門文章，下方湧入眾多網友留言表示，「太精彩了，我在第二局差點心臟病發」、「事情要開始變得棘手了」、「Taiwan number one」、「恭喜，他們贏得公平公正」。

也有網友指出，「微博上中國球員正面臨指責、騷擾和攻擊」、「就像美國籃球隊，人們都期待他們拿金牌」、「其中一名中國選手很快就把獎牌放進口袋，甚至根本不想戴」、「他們一定承受很大的壓力」。

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